Club-by-club list of Premier League winter transfers

Here’s a full list of ins and outs, loans and permanent transfers, from around the Premier League.
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Arsenal
In: Cohen Bramall (Hednesford Town)
Out: Gedion Zelalem (VVV Venlo, loan), Dan Crowley (Go Ahead Eagles, loan), Kaylen Hinds (Stevenage Borough, loan), Chuba Akpom (Brighton & Hove Albion, loan)
Bournemouth
In: Aaron Ramsdale (Sheffield United)
Out: Nathan Ake (Chelsea), Emerson Hyndman (Rangers, loan), Callum Buckley (Aldershot Town, loan), Glenn Murray (Brighton & Hove Albion), Lewis Grabban (Reading, loan), Joe Quigley (Gillingham, loan), Jordan Green (Leyton Orient, loan), Harry Cornick (Gillingham, loan), Matt Neale (Wimborne Town, loan), Marc Wilson (West Bromwich Albion, loan)
Burnley
In: Joey Barton (unattached), Ashley Westwood (Aston Villa), Robbie Brady (Norwich City)
Out: Danny Lafferty (Sheffield United), Chris Long (Bolton, loan)
Chelsea
In: Nathan Ake (Bournemouth, loan recall)
Out: Oscar (Shanghai SIPG), John Mikel Obi (Tianjin TEDA), Patrick Bamford (Middlesbrough), Dion Conroy (Swindon Town), Marco Van Ginkel (PSV Eindhoven, loan), Jay Dasilva (Charlton, loan), Isaiah Brown (Huddersfield Town, loan), Fankaty Dabo (Swindon Town, loan), Charlie Colkett (Swindon Town, loan), Fikayo Tomori (Brighton & Hove Albion, loan), Mukhtar Ali (Vitesse Arnhem, loan)
Crystal Palace
In: Jeff Schlupp (Leicester City), Patrick Van Aanholt (Sunderland), Luka Milivojevic (Olympiacos), Mamadou Sakho* (Liverpool)
Out: Jordon Mutch (Reading, loan), Keshi Anderson (Northampton Town, loan), Freddie Ladapo (Shrewsbury Town, loan)
Everton
In: Morgan Schneiderlin (Manchester United), Ademola Lookman (Charlton), Anton Donkor (Wolfsburg, loan)
Out: Tom Cleverley (Watford, loan), Oumar Niasse (Hull City, loan), Gerard Deulofeu (Milan, loan), Bryan Oviedo (Sunderland), Darron Gibson (Sunderland), Antony Evans (Morecambe, loan), Gethin Jones (Barnsley, loan), Russell Griffiths (Motherwell, loan), Tyias Browning (Preston North End, loan), Conor McAleny (Oxford United, loan), Steven Kinsella (Dundalk, loan)
Hull City
In: Oumar Niasse (Everton, loan), Markus Henriksen (AZ Alkmaar), Evandro (Porto), Omar Elabdellaoui (Olympiacos, loan), Lazar Markovic (Liverpool, loan), Andrea Rannochia (Inter Milan, loan), Alfred N'Diaye (Villarreal, loan)
Out: Jake Livermore (West Brom), Alex Bruce (Wigan, loan), James Weir (Wigan, loan), Robert Snodgrass (West Ham), Allan McGregor (Cardiff City, loan), Harvey Rodgers (Accrington Stanley, loan), Jonathan Edwards (Accrington Stanley, loan)
Leicester City
In: Wilfried Ndidi (Genk), Molla Wague (Granada)
Out: Jeff Schlupp (Crystal Palace), Luis Hernandez (Malaga), Harvey Barnes (MK Dons, loan), Matty James (Barnsley, loan), Callum Elder (Barnsley, loan)
Liverpool
Out: Pedro Chirivella (Go Ahead Eagles, loan), Tiago Ilori (Reading), Lazar Markovic (Hull City, loan), Cameron Brannagan (Fleetwood Town, loan)
Manchester City
In: Gabriel Jesus (Palmeiras)
Out: Pablo Maffeo (Girona, loan), Angelino (Girona, loan), Manu Garcia (NAC Breda, loan), Bruno Zuculini (Hellas Verona, loan), Billy O’Brien (St. Mirren, loan), David Faupala (Chesterfield, loan), George Glendon (Fleetwood Town)
Manchester United
Out: Morgan Schneiderlin (Everton), Memphis Depay (Lyon), Sam Johnston (Aston Villa, loan), Joe Riley (Sheffield United, loan), Sean Goss (QPR)
Middlesbrough
In: Rudy Gestede (Aston Villa), Patrick Bamford (Chelsea), Adlene Guedioura (Watford), Mikael Soisalo (Ilves Tampere)
Out: David Nugent (Derby County), Julien De Sart (Derby County, loan), Tomas Mejias (Rayo Vallecano, loan), Emilio Nsue (Birmingham City), Bryn Morris (Shrewsbury Town), Mark Kitching (Rochdale, loan)
Southampton
In: Manolo Gabbiadini (Napoli), Mouez Hassen (Nice, loan)
Out: Jose Fonte (West Ham)
Stoke City
In: Lee Grant (Derby County), Saido Berahino (West Brom)
Out: Bojan Krkic (Mainz, loan), Jakob Haugaard (Wigan, loan), Ryan Sweeney (Bristol Rovers, loan), Ollie Shenton (Wrexham, loan), Joel Taylor (Rochdale, loan), Dionatan Teixeria (released), Moha El Ouriachi (Hearts, loan), Sergio Molina (Albacete), George Waring (Carlisle United, loan)
Sunderland
In: Joleon Lescott (unattached), Bryan Oviedo (Everton), Darron Gibson (Everton)
Out: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Andrew Nelson (Hartlepool United, loan)
Swansea City
In: Luciano Narsingh (PSV Eindhoven), Martin Olsson (Norwich City), Tom Carroll (Tottenham Hotspur), Jordan Ayew (Aston Villa)
Out: Neil Taylor (Aston Villa), Modou Barrow (Leeds United, loan), Marvin Emnes (Blackburn, loan), Ryan Hedges (Barnsley), Owain Jones (Yeovil Town, loan)
Tottenham Hotspur
Out: Tom Carroll (Swansea City), Anton Walkes (Atlanta United, loan), Ryan Loft (Stevenage, loan), Shayon Harrison (Yeovil Town, loan), Connor Ogilvie (Stevenage, loan), Luke Amos (Southend United, loan).
Watford
In: Tom Cleverley (Everton, loan), Mauro Zarate (Fiorentina), M’Baye Niang (Milan, loan)
Out: Obbi Oulare (Willem II, loan), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Adlene Guedioura (Middlesbrough), Michael Folivi (Coventry City, loan), Alex Jakubiak (Wycombe Wanderers, loan), Adalberto Penaranda (Malaga, loan)
West Bromwich Albion
In: Jake Livermore (Hull City), Marc Wilson (Bournemouth, loan)
Out: Callum McManaman (Sheffield Wednesday, loan), Craig Gardner (Birmingham City, loan), Saido Berahino (Stoke City), Tyler Roberts (Shrewsbury Town, loan), Andre Wright (Yeovil Town, loan), Joe Ward (released), Tahvon Campbell (Notts County, loan)
West Ham United
In: Jose Fonte (Southampton), Robert Snodgrass (Hull City)
Out: Dimitri Payet (Marseille), Simone Zaza (Juventus, loan to Valencia), Reece Oxford (Reading, loan), Toni Martinez (Oxford United, loan), Marcus Browne (Wigan, loan), Alex Pike (Cheltenham Town, loan), Sam Howes (Hampton and Richmond Borough, loan), Lewis Page (Charlton), Martin Samuelsen (Peterborough United, loan)