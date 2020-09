Click to email this to a friend (Opens in new window)

Will Lionel Messi be with Barcelona for the first Clasico of the 2020-21 La Liga season?

We’ll know that soon, but Monday’s schedule released tells us that the first match-up between Barcelona and Real Madrid will come just before Halloween, Oct. 25, at the Camp Nou in Catalonia. The sides head to Madrid on April 11.

The first Madrid Derby comes Dec. 13 at the Bernabeu, and Real repays Atleti’s visit when it heads to the Wanda Metropolitano on March 7.

The season kicks off with a Valencia derby between Valencia and Levante on Sept. 13 and runs through Matchday 38 on May 23, a final day highlighted by Villarreal’s visit to Real Madrid.

The dreadful calendar year of 2020 closes up shop with the Basque Derby between Real Sociedad and Athletic Bilbao, the two rivals also set to meet in the Copa del Rey sometime near that Dec. 30 league date. The second meeting will come April 4.

Here is the full La Liga schedule.

Matchday 1

Alaves 0-1 Real Betis

Eibar 0-0 Celta Vigo

Cadiz 0-2 Osasuna

Granada 2-0 Athletic Bilbao

Valencia 4-2 Levante

Real Valladolid 1-1 Real Sociedad

Villarreal 1-1 Huesca

Atletico Madrid v Sevilla — postponed due to European participation

Barcelona v Elche — postponed due to European participation

Real Madrid v Getafe — postponed due to European participation

Matchday 2

Villarreal v Eibar — 10 am ET Saturday

Getafe v Osasuna — 12:30 pm ET Saturday

Celta Vigo v Valencia — 3pm ET Saturday

Huesca v Cadiz — 10 am ET Sunday

Granada v Alaves — 12:30 pm ET Sunday

Real Betis v Real Valladolid — 12:30 pm ET Sunday

Real Sociedad v Real Madrid — 3 pm ET Sunday

Athletic Bilbao v Barcelona — postponed due to Joan Gamper Trophy

Levante v Atletico Madrid — postponed due to Champions League run

Sevilla v Elche — postponed due to Europa League run



Matchday 3 – Sept. 27

Alaves v Getafe

Atletico Madrid v Granada

Barcelona v Villarreal

Real Betis v Real Madrid

Eibar v Athletic Bilbao

Cadiz v Sevilla

Osasuna v Levante

Valencia v Huesca

Real Valladolid v Celtia VIgo

Elche v Real Sociedad

Matchday 4 – Sept. 30

Athletic Bilbao v Cadiz

Celta Vigo v Barcelona

Eibar v Elche

Getafe v Real Betis

Granada v Osasuna

Huesca v Atletico Madrid

Real Madrid v Real Valladolid

Real Sociedad v Valencia

Sevilla v Levante

Villarreal v Alaves

Matchday 5 – Oct. 4

Alaves v Athletic Bilbao

Atletico Madrid v Villarreal

Barcelona v Sevilla

Cadiz v Granada

Levante v Real Madrid

Osasuna v Celtia Vigo

Real Sociedad v Getafe

Valencia v Real Betis

Real Valladolid v Eibar

Elche v Huesca

Matchday 6 – Oct. 18

Alaves v Elche

Athletic Bilbao v Levante

Real Betis v Real Sociedad

Celta Vigo v Atletico Madrid

Eibar v Osasuna

Getafe v Barcelona

Granada v Sevilla

Huesca v Real Valladolid

Real Madrid v Cadiz

Villarreal v Valencia

Matchday 7 – Oct. 25

Athletic Madrid v Real Betis

Barcelona v Real Madrid

Getafe v Granada

Cadiz v Villarreal

Levante v Celta Vigo

Osasuna v Athletic Bilbao

Real Sociedad v Huesca

Sevilla v Eibar

Real Valladolid v Alaves

Elche v Valencia

Matchday 8 – Nov. 1

Alaves v Barcelona

Athletic Bilbao v Sevilla

Real Betis v Elche

Celta Vigo v Real Sociedad

Eibar v Cadiz

Granada v Levante

Osasuna v Atletico Madrid

Real Madrid v Huesca

Valencia v Getafe

Villarreal v Real Valladolid

Matchday 9 – Nov. 8

Atletico Madrid v Cadiz

Barcelona v Real Betis

Getafe v Villarreal

Huesca v Eibar

Levante v Alaves

Real Sociead v Granada

Sevilla v Osasuna

Valencia v Real Madrid

Real Valladolid v. Athletic Bilbao

Elche v Celta Vigo

Matchday 10 – Nov. 22

Alaves v Valencia

Athletic Bilbao v Real Betis

Atletico Madrid v Barcelona

Eibar v Getafe

Cadiz v Real Sociedad

Granada v Real Valladolid

Levante v Elche

Osasuna v Huesca

Sevilla v Celta Vigo

Villarreal v Real Madrid

Matchday 11 – Nov. 29

Barcelona v Osasuna

Real Betis v Eibar

Celta Vigo v Granada

Getafe v Athletic Bilbao

Huesca v Sevilla

Real Madrid v Alaves

Real Sociedad v Villarreal

Valencia v Atletico Madrid

Real Valladolid v Levante

Elche v Cadiz

Matchday 12 – Dec. 6

Alaves v Real Sociedad

Athletic Bilbao v Celta Vigo

Atletico Madrid v Real Valladolid

Eibar v Valencia

Cadiz v Barcelona

Granada v Huesca

Levante v Getafe

Osasuna v Real Betis

Sevilla v Real Madrid

Villarreal v Elche

Matchday 13 – Dec. 13

Barcelona v Levante

Real Betis v Villarreal

Celta Vigo v Cadiz

Getafe v Sevilla

Huesca v Alaves

Real Madrid v Atletico Madrid

Real Sociedad v Eibar

Valencia v Athletic Bilbao

Real Valladolid v Osasuna

Elche v Granada

Matchday 14 – Dec. 20

Athletic Bilbao v Huesca

Atletico Madrid v Elche

Barcelona v Valencia

Celta Vigo v Alaves

Eibar v Real Madrid

Cadiz v Getafe

Granada v Real Betis

Levante v Real Sociedad

Osasuna v Villarreal

Sevilla v Real Valladolid

Matchday 15 – Dec. 23

Alaves v Eibar

Real Betis v Cadiz

Getafe v Celta Vigo

Huesca v Levante

Real Madrid v Granada

Real Sociedad v Atletico Madrid

Valencia v Sevilla

Real Valladolid v Barcelona

Villarreal v Athletic Bilbao

Elche v Osasuna

Matchday 16 – Dec. 30

Athletic Bilbao v Real Sociedad

Atletico Madrid v Getafe

Barcelona v Eibar

Celta Vigo v Huesca

Cadiz v Real Valladolid

Granada v Valencia

Levante v Real Betis

Osasuna v Alaves

Sevilla v Villarreal

Elche v Real Madrid

Matchday 17 – Jan. 3

Alaves v Atletico Madrid

Athletic Bilbao v Elche

Real Betis v Sevilla

Eibar v Granada

Getafe v Real Valladolid

Huesca v Barcelona

Real Madrid v Celta Vigo

Real Sociedad v Osasuna

Valencia v Cadiz

Villarreal v Levante

Matchday 18 – Jan. 10

Atletico Madrid v Athletic Bilbao

Celta Vigo v Villarreal

Cadiz v Alaves

Granada v Barcelona

Huesca v Real Betis

Levante v Eibar

Osasuna v Real Madrid

Sevilla v Real Sociedad

Real Valladolid v Valencia

Elche v Getafe

Matchday 19 – Jan. 20

Alaves v Sevilla

Barcelona v Real Sociedad

Real Betis v Celta Vigo

Eibar v Atletico Madrid

Getafe v Huesca

Cadiz v Levante

Real Madrid v Athletic Bilbao

Valencia v Osasuna

Real Valladolid v Elche

Villarreal v Granada

Matchday 20 – Jan. 24

Alaves v Real Madrid

Athletic Bilbao v Getafe

Atletico Madrid v Valencia

Celta Vigo v Eibar

Huesca v Villarreal

Levante v Real Valladolid

Osasuna v Granada

Real Sociedad v Real Betis

Sevilla v Cadiz

Elche v Barcelonan

Matchday 21 – Jan. 31

Barcelona v Athletic Bilbao

Real Betis v Osasuna

Eibar v Sevilla

Getafe v Alaves

Cadiz v Atletico Madrid

Granada v Celta Vigo

Real Madrid v Levante

Valencia v Elche

Real Valladolid v Real Sociead

Matchday 22 – Feb. 7

Alaves v Real Valladolid

Athletic Bilbao v Valencia

Atletico Madrid v Celta Vigo

Real Betis v Barcelona

Huesca v Real Madrid

Levante v Granada

Osasuna v Eibar

Real Sociedad v Cadiz

Sevilla v Getafe

Elche v Villarreal

Matchday 23 – Feb. 14

Barcelona v Alaves

Celta Vigo v Elche

Eibar v Real Valladolid

Getafe v Real Sociead

Cadiz v Athletic Bilbao

Granada v Atletico Madrid

Levante v Osasuna

Real Madrid v Valencia

Sevilla v Huesca

Villarreal v Real Betis

Matchday 24 – Feb. 21

Athletic Bilbao v Villarreal

Atletico Madrid v Levante

Barcelona v Cadiz

Real Betis v Getafe

Huesca v Granada

Osasuna v Sevilla

Real Sociedad v Alaves

Valencia v Celta Vigo

Real Valladolid v Real Madrid

Elche v Eibar

Matchday 25 – Feb. 28

Alaves v Osasuna

Celta Vigo v Real Valladolid

Eibar v Huesca

Getafe v Valencia

Cadiz v Real Betis

Granada v Elche

Levante v Athletic Bilbao

Real Madrid v Real Sociedad

Sevilla v Barcelona

Villarreal v Atletico Madrid

Matchday 26 – March 7

Athletic Bilbao v Granada

Atletico Madrid v Real Madrid

Real Betis v Alaves

Cadiz v Eibar

Huesca v Celta Vigo

Osasuna v Barcelonan

Real Sociedad v Levante

Valencia v Villarreal

Real Valladolid v Getafe

Elche v Sevilla

Matchday 27 – March 14

Alaves v Cadiz

Barcelona v Huesca

Celta Vigo v Athletic Bilbao

Eibar v Villarreal

Getafe v Atletico Madrid

Granada v Real Sociead

Levante v Valencia

Osasuna v Real Valladolid

Real Madrid v Elche

Sevilla v Real Betis

Matchday 28 – March 21

Athletic Bilbao v Eibar

Atletico Madrid v Alaves

Real Betis v Levante

Celta Vigo v Real Madrid

Getafe v Elche

Huesca v Osasuna

Real Sociedad v Barcelona

Valencia v Granada

Real Valladolid v Sevilla

Villarreal v Cadiz

Matchday 29 – April 4

Alaves v Celta Vigo

Barcelona v Real Valladolid

Cadiz v Valencia

Granada v Villarreal

Levante v Huesca

Osasuna v Getafe

Real Madrid v Eibar

Real Sociedad v Athletic Bilbao

Sevilla v Atletico Madrid

Elche v Real Betis

Matchday 30 – April 11

Athletic Bilbao v Alaves

Real Betis v Atletico Madrid

Celta Vigo v Sevilla

Eibar v Levante

Getafe v Cadiz

Huesca v Elche

Real Madrid v Barcelona

Valencia v Real Sociedad

Real Valladolid v Granada

Villarreal v Osasuna

Matchday 31 – April 21

Alaves v Villarreal

Atletico Madrid v Huesca

Barcelona v Getafe

Real Betis v Athletic Bilbao

Cadiz v Real Madrid

Granada v Eibar

Levante v Sevilla

Osasuna v Valencia

Real Sociedad v Celta Vigo

Elche v Real Valladolid

Matchday 32 – April 25

Athletic Bilbao v Atletico Madrid

Celta Vigo v Osasuna

Eibar v Real Sociedad

Huesca v Getafe

Real Madrid v Real Betis

Sevilla v Granada

Valencia v Alaves

Real Valladolid v Cadiz

Villarreal v Barcelona

Elche v Levante

Matchday 33 – April 28

Alaves v Huesca

Athletic Bilbao v Real Valladolid

Atletico Madrid v Eibar

Barcelona v Granada

Real Betis v Valencia

Getafe v Real Madrid

Cadiz v Celta Vigo

Levante v Villarreal

Osasuna v Elche

Real Sociedad v Sevilla

Matchday 34 – May 2

Celtia Vigo v Levante

Eibar v Alavees

Granada v Cadiz

Huesca v Real Sociedad

Real Madrid v Osasuna

Sevilla v Athletic Bilbao

Valencia v Barcelona

Real Valladolid v Real Betis

Villarreal v Getafe

Elche v Atletico Madrid

Matchday 35 – May 9

Alaves v Levante

Athletic Bilbao v Osasuna

Barcelona v Atletico Madrid

Real Betis v Granada

Getafe v Eibar

Cadiz v Huesca

Real Madrid v Sevilla

Real Sociedad v Elche

Valencia v Real Valladolid

Villarreal v Celta Vigo

Matchday 36 – May 12

Atletico Madrid v Real Sociedad

Celta Vigo v Getafe

Eibar v Real Betis

Granada v Real Madrid

Huesca v Athletic Bilbao

Levante v Barcelona

Osasuna v Cadiz

Sevilla v Valencia

Real Valladolid v Villarreal

Elche v Alaves

Matchday 37 – May 16

Alaves v Granada

Athletic Bilbao v Real Madrid

Atletico Madrid v Osasuna

Barcelona v Celta Vigo

Real Betis v Huesca

Getafe v Levante

Cadiz v Elche

Real Sociedad v Real Valladolid

Valencia v Eibar

Villarreal v Sevilla

Matchday 38 – May 23

Celta Vigo v Real Betis

Eibar v Barcelona

Granada v Getafe

Huesca v Valencia

Levante v Cadiz

Osasuna v Real Sociedad

Real Madrid v Villarreal

Sevilla v Alaves

Real Valladolid v Atletico Madrid

Elche v Athletic Bilbao

