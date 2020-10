Click to email this to a friend (Opens in new window)

Juventus’ bid to win an absurd 10th-straight scudetto begins at home to Sampdoria, and several rivals hope it will end long before the final day finds The Old Lady in Bologna on May 23.

[ MORE: Serie A odds ]

Serie A’s schedule was released Wednesday, showing the world when some of the oldest and most heated rivalries in football will be staged in the 2020-21 season, which looks plenty congested after a late start of Sept. 20.

[ SERIE A: Latest transfers | Stat leaders ]

There were signs that the Turin giants were slowing down but neither Inter Milan nor Atalanta could replace Juventus atop the Serie A table last season.

Week 1

Fiorentina 1-0 Torino

Hellas Verona 0-0* AS Roma (Roma forfeits 3-0 for ineligible player)

Parma 0-2 Napoli

Genoa 4-1 Crotone

Sassuolo 1-1 Cagliari

Juventus 3-0 Sampdoria

AC Milan 2-0 Bologna

Udinese 0-2 Spezia — Sept. 30

Benevento 2-5 Inter Milan — Sept. 30

Lazio 1-4 Atalanta — Sept. 30

Week 2

Torino 2-4 Atalanta

Cagliari 0-2 Lazio

Sampdoria 2-3 Benevento

Inter Milan 4-3 Fiorentina

Spezia 1-4 Sassuolo

Verona 1-0 Udinese

Napoli 6-0 Genoa

Crotone 0-2 AC Milan

AS Roma 2-2 Juventus

Bologna 4-1 Parma

Week 3

Fiorentina 1-2 Sampdoria

Sassuolo 4-1 Crotone

Genoa v Torino — Nov. 4

Udinese 0-1 AS Roma

Atalanta 5-2 Cagliari

Parma 1-0 Verona

Benevento 1-0 Bologna

Lazio 1-1 Inter Milan

AC Milan 3-0 Spezia

Juventus 3-0 Napoli — forfeit

Week 4 – Oct. 18

Napoli v Atalanta — 9 am ET Saturday

Sampdoria v Lazio — Noon ET Saturday

Inter Milan v AC Milan — Noon ET Saturday

Crotone v Juventus — 2:45 pm ET Saturday

Bologna v Sassuolo — 6:30 am ET Sunday

Spezia v Fiorentina — 9 am ET Sunday

Torino v Cagliari — 9 am ET Sunday

Udinese v Parma — Noon ET Sunday

AS Roma v Benevento — 2:45 pm ET Sunday

Verona v Genoa — 2:45 pm ET Sunday

Week 5 – Oct. 25

Atalanta v Sampdoria

Benevento v Napoli

Cagliari v Crotone

Fiorentina v Udinese

Genoa v Inter Milan

Juventus v Verona

Lazio v Bologna

AC Milan v AS Roma

Parma v Spezia

Sassuolo v Torino

Week 6 – Nov. 1

Bologna v Cagliari

Crotone v Atalanta

Inter Milan v Parma

Napoli v Sassuolo

AS Roma v Fiorentina

Sampdoria v Genoa

Spezia v Juventus

Torino v Lazio

Udinese v AC Milan

Verona v Benevento

Week 7 – Nov. 8

Atalanta v Inter Milan

Benevento v Spezia

Bologna v Napoli

Cagliari v Sampdoria

Genoa v AS Roma

Lazio v Juventus

AC Milan v Verona

Parma v Fiorentina

Sassuolo v Udinese

Torino v Crotone

Week 8 – Nov. 22

Crotone v Lazio

Fiorentina v Benevento

Inter Milan v Torino

Juventus v Cagliari

Napoli v AC Milan

AS Roma v Parma

Sampdoria v Bologna

Spezia v Atalanta

Udinese v Genoa

Verona v Sassuolo

Week 9 – Nov. 29

Atalanta v Verona

Benevento v Juventus

Bologna v Crotone

Cagliari v Spezia

Genoa v Parma

Lazio v Udinese

AC Milan v Fiorentina

Napoli v AS Roma

Sassuolo v Inter Milan

Torino v Sampdoria

Week 10 – Dec. 6

Crotone v Napoli

Fiorentina v Genoa

Inter Milan v Bologna

Juventus v Torino

Parma v Benevento

Roma v Sassuolo

Sampdoria v AC Milan

Spezia v Lazio

Udinese v Atalanta

Verona v Cagliari

Week 11 – Dec. 13

Atalanta v Fiorentina

Bologna v AS Roma

Cagliari v Inter Milan

Crotone v Spezia

Genoa v Juventus

Lazio v Verona

AC Milan v Parma

Napoli v Sampdoria

Sassuolo v Benevento

Torino v Udinese

Week 12 – Dec. 16

Benevento v Lazio

Fiorentina v Sassuolo

Genoa v AC Milan

Inter Milan v Napoli

Juventus v Atalanta

Parma v Cagliari

AS Roma v Torino

Spezia v Bologna

Udinese v Crotone

Verona v Sampdoria

Week 13 – Dec. 20

Atalanta v AS Roma

Benevento v Genoa

Cagliari v Udinese

Fiorentina v Verona

Inter Milan v Spezia

Lazio v Napoli

Parma v Juventus

Sampdoria v Crotone

Sassuolo v AC Milan

Torino v Bologna

Week 14 – Dec. 23

Bologna v Atalanta

Crotone v Parma

Juventus v Fiorentina

AC Milan v Lazio

Napoli v Torino

AS Roma v Cagliari

Sampdoria v Sassuolo

Spezia v Genoa

Udinese v Benevento

Verona v Inter Milan

Week 15 – Jan. 3

Atalanta v Sassuolo

Benevento v AC Milan

Cagliari v Napoli

Fiorentina v Bologna

Genoa v Lazio

Inter Milan v Crotone

Juventus v Udinese

Parma v Torino

AS Roma v Sampdoria

Spezia v Verona

Week 16 – Jan. 6

Atalanta v Parma

Bologna v Udinese

Cagliari v Benevento

Crotone v AS Roma

Lazio v Fiorentina

AC Milan v Juventus

Napoli v Spezia

Sampdoria v Inter Milan

Sassuolo v Genoa

Torino v Verona

Week 17 – Jan. 10

Benevento v Atalanta

Fiorentina v Cagliari

Genoa v Bologna

Juventus v Sassuolo

AC Milan v Torino

Parma v Lazio

AS Roma v Inter Milan

Spezia v Sampdoria

Udinese v Napoli

Verona v Crotone

Week 18 – Jan. 17

Atalanta v Genoa

Bologna v Verona

Cagliari v AC Milan

Crotone v Benevento

Inter Milan v Juventus

Lazio v AS Roma

Napoli v Fiorentina

Sampdoria v Udinese

Sassuolo v Parma

Torino v Spezia

Week 19 – Jan. 24

Benevento v Torino

Fiorentina v Crotone

Genoa v Cagliari

Juventus v Bologna

Lazio v Sassuolo

AC Milan v Atalanta

Parma v Sampdoria

AS Roma v Spezia

Udinese v Inter Milan

Verona v Napoli

Week 20 – Jan. 31

Atalanta v Lazio

Bologna v AC Milan

Cagliari v Sassuolo

Crotone v Genoa

Inter Milan v Benevento

Napoli v Parma

AS Roma v Verona

Sampdoria v Juventus

Spezia v Udinese

Torino v Fiorentina

Week 21 – Feb. 7

Atalanta v Torino

Benevento v Sampdoria

Fiorentina v Inter Milan

Genoa v Napoli

Juventus v AS Roma

Lazio v Cagliari

AC Milan v Crotone

Parma v Bologna

Sassuolo v Spezia

Udinese v Verona

Week 22 – Feb. 14

Bologna v Benevento

Cagliari v Atalanta

Crotone v Sassuolo

Inter Milan v Lazio

Napoli v Juventus

AS Roma v Udinese

Sampdoria v Fiorentina

Spezia v AC Milan

Torino v Genoa

Verona v Parma

Week 23 – Feb. 21

Atalanta v Napoli

Benevento v AS Roma

Cagliari v Torino

Fiorentina v Spezia

Genoa v Verona

Juventus v Crotone

Lazio v Sampdoria

AC Milan v Inter Milan

Parma v Udinese

Sassuolo v Bologna

Week 24 – Feb. 28

Bologna v Lazio

Crotone v Cagliari

Inter Milan v Genoa

Napoli v Benevento

AS Roma v AC Milan

Sampdoria v Atalanta

Spezia v Parma

Torino v Sassuolo

Udinese v Fiorentina

Verona v Juventus

Week 25 – March 3

Atalanta v Crotone

Benevento v Verona

Cagliari v Bologna

Fiorentina v AS Roma

Genoa v Sampdoria

Juventus v Spezia

Lazio v Torino

AC Milan v Udinese

Parma v Inter Milan

Sassuolo v Napoli

Week 26 – March 7

Crotone v Torino

Fiorentina v Parma

Inter Milan v Atalanta

Juventus v Lazio

Napoli v Bologna

AS Roma v Genoa

Sampdoria v Cagliari

Spezia v Benevento

Udinese v Sassuolo

Verona v AC Milan

Week 27 – March 14

Atalanta v Spezia

Bologna v Sampdoria

Benevento v Fiorentina

Cagliari v Juventus

Genoa v Udinese

Lazio v Crotone

AC Milan v Napoli

Parma v AS Roma

Sassuolo v Verona

Torino v Inter Milan

Week 28 – March 21

Crotone v Bologna

Fiorentina v AC Milan

Inter Milan v Sassuolo

Juventus v Benevento

Parma v Genoa

AS Roma v Napoli

Sampdoria v Torino

Spezia v Cagliari

Udinese v Lazio

Verona v Atalanta

Week 29 – April 4

Atalanta v Udinese

Benevento v Parma

Bologna v Inter Milan

Cagliari v Verona

Genoa v Fiorentina

Lazio v Spezia

AC Milan v Sampdoria

Napoli v Crotone

Sassuolo v AS Roma

Torino v Juventus

Week 30 – April 11

Benevento v Sassuolo

Fiorentina v Atalanta

Inter Milan v Cagliari

Juventus v Genoa

Parma v AC Milan

AS Roma v Bologna

Sampdoria v Napoli

Spezia v Crotone

Udinese v Torino

Verona v Lazio

Week 31 – April 18

Atalanta v Juventus

Bologna v Spezia

Cagliari v Parma

Crotone v Udinese

Lazio v Benevento

AC Milan v Genoa

Napoli v Inter Milan

Sampdoria v Verona

Sassuolo v Fiorentina

Torino v AS Roma

Week 32 – April 21

Bologna v Torino

Crotone v Sampdoria

Genoa v Benevento

Juventus v Parma

AC Milan v Sassuolo

Napoli v Lazio

AS Roma v Atalanta

Spezia v Inter Milan

Udinese v Cagliari

Verona v Fiorentina

Week 33 – April 25

Atalanta v Bologna

Benevento v Udinese

Cagliari v AS Roma

Fiorentina v Juventus

Genoa v Spezia

Inter Milan v Verona

Lazio v AC Milan

Parma v Crotone

Sassuolo v Sampdoria

Torino v Napoli

Week 34 – May 2

Bologna v Fiorentina

Crotone v Inter Milan

Lazio v Genoa

AC Milan v Benevento

Napoli v Cagliari

Sampdoria v AS Roma

Sassuolo v Atalanta

Torino v Parma

Udinese v Juventus

Verona v Spezia

Week 35 – May 9

Benevento v Cagliari

Fiorentina v Lazio

Genoa v Sassuolo

Inter Milan v Sampdoria

Juventus v AC Milan

Parma v Atalanta

AS Roma v Crotone

Spezia v Napoli

Udinese v Bologna

Verona v Torino

Week 36 – May 12

Atalanta v Benevento

Bologna v Genoa

Cagliari v Fiorentina

Crotone v Verona

Inter Milan v AS Roma

Lazio v Parma

Napoli v Udinese

Sampdoria v Spezia

Sassuolo v Juventus

Torino v AC Milan

Week 37 – May 16

Benevento v Crotone

Fiorentina v Napoli

Genoa v Atalanta

Juventus v Inter Milan

AC Milan v Cagliari

Parma v Sassuolo

AS Roma v Lazio

Spezia v Torino

Udinese v Sampdoria

Verona v Bologna

Week 38 – May 23

Atalanta v AC Milan

Bologna v Juventus

Cagliari v Genoa

Crotone v Fiorentina

Inter Milan v Udinese

Napoli v Verona

Sampdoria v Parma

Sassuolo v Lazio

Spezia v AS Roma

Torino v Benevento

How to watch, stream, follow Serie A in the USA

How to watch: ESPN

Live updates: Here at NBCSports.com

