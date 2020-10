Premier League clubs name 25-man squads for 2020-21 season

Click to email this to a friend (Opens in new window)

The 20 clubs of the Premier League have submitted their 25-man rosters for the 2020-21 season.

There are surprise inclusions like Petr Cech at Chelsea and omissions like Mesut Ozil from Arsenal.

[ MORE: Five Americans play in Champions League ]

The rules are straightforward: At least eight of the 25 players on your roster have to qualify as “Home grown,” which the PL defines as “a player who, irrespective of nationality or age, has been registered with any club affiliated to The Football Association or the Football Association of Wales for a period, continuous or not, of three entire seasons, or 36 months, before his 21st birthday (or the end of the season during which he turns 21).”

The clubs can also have as many Under-21 players as they’d like — born before Jan. 1, 1999. Those players do not count against the 25, so players like Kai Havertz, Reece James, and Callum Hudson-Odoi of Chelsea are on an additional list.

Fulham duo Tim Ream and Antonee Robinson are among Americans registered, a list that also includes Christian Pulisic (Chelsea) and Zack Steffen (Man City). Matt Miazga and Cameron Carter-Vickers are not involved after loans to Anderlecht and Tottenham.

There are a number of U-21 Americans on PL lists, highlighted by Indiana Vassilev (Aston Villa, currently on loan to Burton Albion), Chituru Odunze (Leicester City), and Owen Otasowie (Wolves). Otasowie was on the bench for Wolves this week.

That list also includes U.S. or U.S. eligible youngsters like Fulham trio Eric Ameyaw, Damian Las, and Alex Borto as well as Zack Booth (Leicester City), and Matteo Ritaccio (Liverpool).

Nicholas Defreitas-Hansen (Everton, Denmark U19), Oisin McIntee (Newcastle, Republic of Ireland U19), Brandon Austin (Spurs, England U21), and Folarin Balogun (Arsenal, England U20) have American heritage of USYNT experience but are currently representing other nations.

Arsenal’s 25-man squad (*Home grown)

Alves Soares, Cedric Ricardo

Aubameyang, Pierre-Emerick

Bellerin, Hector*

Borges Da Silva, Willian

Ceballos Fernandez, Daniel

Chambers, Calum*

Dos Santos Magalhaes, Gabriel

Elneny, Mohamed Naser Elsayed

Holding, Robert Samuel*

Kolasinac, Sead

Lacazette, Alexandre

Leno, Bernd

Macey, Matthew Ryan*

Maitland-Niles, Ainsley*

Mari Villar, Pablo

Moreira Marinho, David Luiz

Mustafi, Shkodran

Partey, Thomas Teye

Pepe, Nicolas

Runarsson, Runar Alex

Tierney, Kieran

Xhaka, Granit

U21 players (Contract and Scholars)

Adamo Gaspar, Luigi

Akinola, Timothy Olaoluwa

Alebiosu, Ryan

Awe, Zachariah Olumide Ebunoluwa

Azeez, Miguel

Ballard, Daniel George

Balogun, Folarin Jerry

Bola, Tolaji

Butler-Oyedeji, Nathan Jerome Chatoyer

Cirjan, Catalin-Ionut

Clarke, Harrison Thomas

Cottrell, Ben

Coyle, Trae

Dinzeyi, Jonathan

Edwards, Khayon

Ejeheri, Ovie Prince

Flores, Marcelo

Foran, Taylor

Giraud-Hutchinson, Omari Elijah

Gomes Bandeira, Mauro

Graczyk, Hubert

Guendouzi, Matteo

Hein, Karl Jakob

Henry-Francis, Jack

Hillson, James Andrew

Ideho, Joel

Igaba-Ishimwe, George Lewis

Jeffcott, Henry

John-Jules, Tyreece Romayo

Kirk, Alexander Michael

Laing, Levi Alexander

Lannin-Sweet, James

Lopez Salguero, Joel

McEneff, Jordan John

McGuinness, Mark James

Medley, Zechariah Joshua Henry

Mitchell, Remy

Moller, Nikolaj Duus

Monlouis, Zane

Nelson, Reiss

Nketiah, Edward Keddar

Norton-Cuffy, Brooke Dion Nelson

Ogungbo, Mazeed

Okonkwo, Arthur

Olayinka, Olujimi James Ayodele

Olowu, Joseph Olugbenga

Oulad M’Hand, Zine-Eddine

Oyegoke, Daniel Oladele Akinbiyi

Patino, Charlie Michael

Plange, Luke Elliot

Sagoe Jr, Charles Kwame

Saka, Bukayo

Saliba, William

Smith, Matthew Gerrard

Smith, Tom

Smith Rowe, Emile

Sraha, Jason Robert Osei

Swanson, Zak

Taylor-Hart, Kido

Teodoro Martinelli Silva, Gabriel

Vigar, Billy Joseph

Willock, Joseph George

Aston Villa’s 25-man squad (*Home grown)

Barkley, Ross*

Cash, Matthew Stuart*

Davis, Keinan Vincent Joseph*

Eissa, Ahmed Elmohamady Abdelfattah Aly

El Ghazi, Anwar

Engels, Bjorn Lionel G.

Grealish, Jack*

Guilbert, Frederic

Hassan, Mahmoud Ahmed Ibrahim

Hause, Kortney Paul Duncan*

Heaton, Thomas David*

Hourihane, Conor*

Kalinic, Lovre

Konsa, Ezri Ngoyo*

Martinez Romero, Damian Emiliano*

McGinn, John

Mings, Tyrone Deon*

Moraes Ferreira Da Silva, Wesley

Nakamba, Marvelous

Soares De Paulo, Douglas Luiz

Steer, Jed John*

Targett, Matthew Robert*

Taylor, Neil John*

Traore, Bertrand Isidore

Watkins, Oliver George Arthur*

U21 players (Contract and Scholars)

Abldeen-Goodridge, Tristan Kareem

Appiah, Paul Nana Akwashi

Archer, Cameron Desmond

Barry, Louie Mark

Bogarde, Lamare Trenton Chansey

Bridge, Mungo Olayipo Oladapo Erogbogbo

Brunt, Lewis

Burton, Bradley

Campton-Sturridge, Dj

Chrisene, Benjamin Joshua

Chukwuemeka, Carney Chibueze

Clarke, Jack Aidan

Ealing, Frankie

Farr, Charlie Edward James

Guy, Ben Tyler

Hart, Taylor-Jay Phillip

Hayden, Kaine Kesler

Lane, Joshua Thomas

Lindley, Hayden Taylor

Marschall, Filip

McBride, Caolan James

O’Reilly, Aaron Christopher

O’Reilly, Tommi Dylan

Onodi, Akos Sandor

Philogene-Bidace, Jaden

Raikhy, Arjan Singh

Ramsey, Aaron James

Ramsey, Jacob

Reddin, Kahrel Azariah

Revan, Dominic

Revan, Sebastian Emmanuel

Rowe, Callum Miles

Rowe, Edward James

Sewell, Dewain Leon

Shakpoke, Ruben Okemute

Sinisalo, Viljami Kari Veikko

Sohna, Harrison Sheriff

Sohna, Myles Baboucarr

Swinkels, Sil Laurentius

Sylla Diallo, Mamadou

Tait Moran, Michael

Vassilev, Indiana Denchev

Walker, Jake

Wright, Tyreik Samuel

Young, Bradley Jamie Ethan

Zito, Patrick Tchuako

Zych, Oliwier

Brighton and Hove Albion’s 25-man squad (*Home grown)

Alzate, Steven*

Andone, Florin

Bissouma, Yves

Burn, Daniel Johnson*

Crofts, Andrew Lawrence*

Dunk, Lewis Carl*

Fernandes da Silva Junior, Bernardo

Gross, Pascal

Izquierdo Mena, Jose Heriberto

Jahan Bakhsh Jirandeh, Alireza

Lallana, Adam David*

Lynch Sanchez, Robert*

Mac Allister, Alexis

March, Soloman Benjamin*

Maupay, Neal

Propper, David Petrus Wenceslaus Henri

Ryan, Matthew David

Steele, Jason*

Trossard, Leandro

Veltman, Joel Ivo

Walton, Christian Timothy*

Webster, Adam Harry*

Welbeck, Daniel*

White, Benjamin William*

U21 players (Contract and Scholars)

Baluta, Tudor-Cristian

Bull, Toby Graham

Byrne Furlong, Walter James

Cashman, Danny Christopher

Chouchane, Samy Olivier

Cochrane, Alexander William

Collyer, Tobias Christopher

Connolly, Aaron Anthony

Dackers, Marcus Matthias

Dendoncker, Lars

Desbois, Adam Jack

Emmerson, Zak Ben

Eneme Ella, Ulrick Brad

Everitt, Matthew

Gwargis, Peter

Ifill, Marcus Lemar

Jackson, Benjamin Harvey

Jenkins, Nathan Euan

Jenks, Teddy Christopher Graham

Karbownik, Michal

Kavanagh, Leigh Robert

Kazukolovas, Kipras

Khadra, Reda

Lamptey, Tariq Kwame Nii-Lante

Leahy, Jack

Leonard, Marc Henry

Longman, Ryan James

Lucero, John Albert Luis

McGill, Thomas Peter Wayne

Miller, Todd Owen

Moder, Jakub Piotr

Molumby, Jayson Patrick

Moran, Andrew

Nilsson, Casper Hugo

O’Hora, Warren Patrick

Offiah, Odeluga Joshua

Ostigard, Leo Skiri

Packham, Samuel James

Peupion, Cameron

Qureshi, Jaami Muhammad

Rees, Roco

Richards, Taylor Jerome

Roberts, Haydon

Rushworth, Carl Andrew

Sanders, Max Harrison

Spong, Jack

Sturge, Zak Norton

Talley, Fynn Michael Cordell

Taniwomo, Ayobami Babatunde

Tolaj, Lorent

Tsoungui, Antef

Turns, Edward James

Van Hecke, Jan Paul

Vukoje, Stefan Charles

Weir, Jensen Guy

Wilson, Benjamin John

Yapi, Romaric

Zeqiri, Andi

Burnley’s 25-man squad (*Home grown)

Bardsley, Phillip Anthony*

Barnes, Ashley Luke*

Brady, Robert*

Brownhill, Joshua*

Cork, Jack Frank Porteous*

Dunne, James*

Gudmundsson, Johann Berg

Long, Kevin Finbarr*

Lowton, Matthew John*

Mee, Benjamin Thomas*

Norris, William James*

Peacock-Farrell, Bailey*

Pieters, Erik

Pope, Nicholas David*

Rodriguez, Jay Enrique*

Stephens, Dale Christopher*

Tarkowski, James Alan*

Taylor, Charles James *

Vydra, Matej

Westwood, Ashley Roy*

Wood, Chris*

U21 players (Contract and Scholars)

Allen, Harry George

Armstrong, Finlay Patric

Aveiro, Brandon Paulo Vale

Barrett, Connor Ellis

Behan, Ruairi

Benson, Josh

Brennan, Corey Carl

Carson, Matthew Alan

Conn, Christopher Seamus Michael

Connolly, Joel Alexander George

Cooney, Ryan Thomas

Coppack, Jacson David

Couch, William Antony

Cropper, Jordan Geoffrey

Diallo, Ismaila

Driscoll-Glennon, Anthony

Eastmond, Tremaine Leroy Winston

Elva-Fountaine, Marcel Patrick Joshua

Etaluku, Sean Kesena Temitope

Gomez Mancini, Anthony Jesus

Goodridge, MacE Lewin

Hamilton, Jacob Luke

Harker, Robert William

Hugill, William James

Jensen, Lukas Bornhoft

Leckie, Jack James

McCullough, Dane Neil

McGlynn, Joseph Peter

McNeil, Dwight James Matthew

Mellon, Michael Jordan Donald

Moonan, Dylan

Mumbongo, Joel Ngebany

Rain, Matthew

Ratchford, Kade

Richardson, Lewis

Richter, Marc Paul Victor

Rooney, Jake Richard

Sassi, Daniel

Smyth-Ferguson, Joseph Ian

Thomas, Bobby Craig

Thomas, Lewis Luka

Thompson, Max

Tucker, Ne’Jai

Unwin, Samual Connor

Waller, Sam William John

Walters, Steven Tomos George

Williams, Keelan Ellis

Woods, Benjamin Jack

Chelsea’s 25-man squad (*Home grown)

Abraham, Tammy*

Alonso Mendoza, Marcos

Arrizabalaga Revuelta, Kepa

Azpilicueta Tanco, Cesar

Caballero Lazcano, Wilfredo Daniel

Cech, Petr

Chilwell, Benjamin James*

Christensen, Andreas Bodtker*

Emiliano Da Silva, Thiago

Giroud, Olivier

Jorge Luiz, Frello Filho

Kante, Ngolo

Kovacic, Mateo

Mendy, Edouard Osoque

Palmieri Dos Santos, Emerson

Pulisic, Christian Mate

Rudiger, Antonio

Tomori, Fikayo*

Werner, Timo

Ziyech, Hakim

Zouma, Kurt Happy

U21 players (Contract and Scholars)

Abu, Derrick

Adegoke, Prince

Ampadu, Ethan

Andersson, Edwin Samuel

Anjorin, Faustino Adebola Rasheed

Badley-Morgan, Luke Bailey

Ballo, Thierno Mamadou

Bate, Lewis Michael

Bergstrom, Lucas Carl Edvard

Broja, Armando

Brooking, Joshua Royston

Brown, Charlie

Chalobah, Trevoh Tom

Cumming, James Andrew

Ekwah Elimby, Pierre Emmanuel

Elliott, Benjamin Njongoue

Familia-Castillo, Juan Carlos

Fiabema, Bryan Benjamin

Gallagher, Conor

Gilchrist, Alfie

Gilmour, Billy Clifford

Guehi, Addji Keaninkin Marc-Israel

Haigh, Joe Samuel

Harris, Myles Spencer

Havertz, Kai Lukas

Hudson-Odoi, Callum James

Humphreys, Bashir

James, Reece

Kpakpe, Alex Colin

Lawrence, Henry

Lewis, Marcel

Livramento, Valentino Francisco

Maatsen, Ian

Mbuyamba, Xavier Tshimanga Kamaluba Ntite Mukendi Mpoyi

McClelland, Sam

McCormick, Luke Philip

McEachran, George James

Mothersille, Malik Maine

Mount, Mason

Nunn, George Johannes

Rankine, Dion Joseph

Russell, Jonathan

Samuels Colwill, Levi Lemar

Sarr, Malang Mamadou William

Sharman-Lowe, Teddy Samuel

Simeu, Dynel Brown Kembo

Simons, Xavier Levi

Soonsup-Bell, Jude Jacob

Sterling, Dujon Henriques

Tauriainen, Jimi Weikko

Thomas, Silko Amari Otieno

Tobin, Joshua Louis

Uwakwe, Tariq

Vale, Harvey James

Wady, Ethan James

Wakely, Jack

Webster, Charles Clive

Wiggett, Charlie John

Ziger, Karlo

Crystal Palace’s 25-man squad (*Home grown)

Ayew, Jordan Pierre

Batshuayi, Michy

Benteke, Christian

Butland, Jack*

Cahill, Gary James*

Clyne, Nathaniel Edwin*

Dann, Scott*

Eze, Eberechi Oluchi*

Guaita, Vincente

Henderson, Stephen Francis*

Kelly, Martin Ronald*

Kouyate, Cheikhou

McArthur, James

McCarthy, James Patrick*

Meyer, Max

Milivojevic, Luka

Riedewald, Jairo Jocquim

Sakho, Mamadou

Schlupp, Jeffrey*

Tomkins, James Oliver Charles*

Townsend, Andros*

Van Aanholt, Patrick John Miguel*

Ward, Joel Edward Philip*

Woods, Samuel John*

Zaha, Dazet Wilfried Armel*

U21 players (Contract and Scholars)

Adaramola, Omotayo Daniel

Akinwale, Victor Tolulope Oluwatosin

Akrobor-Boateng, David Lionel

Aveiro, Brandon Paulo Vale

Baghuelou-Rich, Jay Noah

Banks, Scott Brian

Bartley, Ryan Christopher

Bello, Lion

Boateng, Malachi

Bryon, Lewis

Cadogan, Maliq Anthony

Ferguson, Nathan Kirk-Patrick

Flanagan, Kian

Giddings, Jake Patrick Moy

Gonzalez Quintero, Kevin

Goodman, Owen Olamidayo

Gordon, John-Kymani Linton Michael

Hale, Harlem Kenroy

Hannam, Reece Phillip Peter

Henderson, Kyran Kayode Gavin Tidoye

Hobbs, Lewis James

Jessup, Cameron Lewis

Jobson, Kanye Claudio

Keutcha, Pierrick Brandon

Kirby, Nya Jerome

Lewis, Cameron Jorrell Garrington

Ling, Joseph Edward

Luthra, Rohan

Matthews, Alfie Jacob

Mitchell, Tyrick

Mooney, Fionn Lee Douglas

Ola-Adebomi, Ademola Oladipupo Oluwadurotimi Opetomi

Omilabu, David Oluwatimileyin Opeyemi Olamide

Quick, Daniel James

Rak-Sakyi, Jesurun

Raymond, Jadan

Robertson, Sean Dominic

Russell, Jacob Luke

Russell, Jude Thomas

Sheridan, Joe

Siddik, Cardo

Smith, Rowan Darren

Spence, Sion

Steele, Aidan Daniel

Street, Robert Nicholas

Tavares, Nikola

Taylor, James Edward

Thiselton, Dylan

Vigor, Matthew

Watson, Noah Christopher

Webber, Oliver Henry

Wells Morrison, Jack Campbell

Whitworth, Joseph Charles

Woodman, Deonysus Sangai

Wright, Ellison Paul

Everton’s 25-man squad (*Home grown)

Anicio Caldeira Duarte, Bernard

Calvert-Lewin, Dominic*

Coleman, Seamus

Davies, Thomas*

De Andrade, Richarlison

Delph, Fabian*

Digne, Lucas

Doucoure, Abdoulaye

Gbamin, Jean-Philippe

Godfrey, Benjamin Matthew*

Holgate, Mason Anthony*

Iwobi, Alex*

Keane, Michael Vincent*

Kenny, Jonjoe*

Lossl, Jonas Bybjerg

Marques Loureiro, Allan

Mina Gonzalez, Yerry Fernando

Olsen, Robin Patrick

Pickford, Jordan Lee*

Rodriguez Rubio, James David

Sigurdsson, Gylfi Thor*

Tavares Gomes, Andre Filipe

Tosun, Cenk

U21 players (Contract and Scholars)

Adeniran, Dennis Emmanuel Abiodun Bamidele Chijioke

Anderson, Joseph William

Astley, Ryan

Barrett, Jack Joseph

Bowler, Joshua Luke

Branthwaite, Jarrad Paul

Butterfield, Luke Joseph

Campbell, Elijah Xavier

Cannon, Thomas Christopher

Carroll, Bobby Lee

Davidson, Joel

Dobbin, Lewis Norman

Garcia Ferreira, Rafael Isidro

Gibson, Lewis Jack

Gordon, Anthony Michael

Hagan, Harry Paul

Hansen, Nicolas Defreitas

Higgins, Liam Thomas

Hughes, Rhys Alex

Hunt, MacKenzie James

Iversen, Einar Hjellestad

Jagne, Seedy Muhammed Ali

John, Kyle Alex

Kean, Bioty Moise

Kouyate, Mohamed Katia

Kristensen, Sebastian

Leban, Zan Luk

Lowey, Daniel Harry

Mallon, Mathew John

Markelo, Nathangelo Alexandro

McAllister, Sean Paul

McIntyre, Jack Cameron

Mills, Stanley

Neves Virginia, Joao Manuel

Nkounkou, Niels Patrick

Onyango, Tyler Jaden Napier Edward

Ouzounidis, Con

Price, Isaac Jude

Quirk, Sebastian Anthony

Simms, Ellis Reco

Small, Thierry

Stewart, Jak Oliver

Thompson, Dylan Isaac

Tyrer, Harry Alfred

Warrington, Lewis Wesley

Welch, Reece Belfield

Whitaker, Charlie Jay

Fulham’s 25-man squad (*Home grown)

Adarabioyo, Abdul-Nasir Oluwatosin*

Aina, Temitayo Olufisayo Olaoluwa*

Andersen, Joachim Christian

Areola, Alphonse

Bryan, Joseph Edward*

Cairney, Thomas*

Hector, Michael Anthony James*

Kamara, Aboubakar

Kebano, Neeskens

Kongolo, Terence

Le Marchand, Maxime

Lemina, Mario Rene Junior

Loftus Cheek, Ruben*

Lookman, Ademola*

Mitrovic, Aleksandar

Neves Abreu Cavaleiro, Ivan Ricardo

Odoi, Denis Frimpong

Ramirez, Fabricio Agosto

Ream, Timothy Michael

Reed, Harrison James*

Reid, Bobby Armani*

Robinson, Antonee*

Rodak, Marek*

Tete, Kenny Joelle

Zambo Anguissa, Andre-Frank

U21 players (Contracts and Scholars)

Ablade, Terry

Aina, Olusanya

Ameyaw, Eric

Antonsson, Thorsteinn Aron

Ashby-Hammond, Luca

Ashby-Hammond, Taye

Bakumo-Abraham, Jason Timiebi Ogheneobrucheme

Benjamin, Xavier Deandrae

Biereth, Mika Miles

Borto, Alexander Paul

Bowat, Ibane

Bowie, Kieron Tom

Carvalho, Fabio

Caton, Tyler Lewis

Chisholm, Mac Lindsey

D’Auria-Henry, Luciano Paul

Davis, Benjamin James

De Havilland, Ryan James

Dibley-Dias, Matthew Max

Francois, Tyrese Jay

Harris, Jayden John-Lloyd

Hilton, Sonny

Jasper, Sylvester

Lanquedoc, Imani Jamal

Larkeche, Ziyad

Las, Damian Jan

McAvoy, Connor

Mundle-Smith, Jaydn Josiah

Murphy, Luca Michael

O’Neill, Oliver John

Odutayo, Idris Adewale Olarewaju

Okkas, Georgios

Olakigbe, Michael Oluwakorede

Page, Jonathon Charles

Pajaziti, Adrion

Parkes, Stefan Charles Earl

Sanderson, Oliver

Sessegnon, Zeze Steven

Stansfield, Jay

Taylor-Crossdale, Martell De-Angelo

Tiehi, Jean-Pierre Alberic

Wickens, George Alexander

Wildbore, Jaylan Sebastian

Williams, Jay Terry

Leeds United’s 25-man squad (*Home grown)

Alioski, Ezgjan

Ayling, Luke David*

Bamford, Patrick James*

Berardi, Gaetano Michel

Casilla Cortes, Francisco

Cooper, Liam David Ian*

Dallas, Stuart

Dias Belloli, Raphael

Forshaw, Adam John*

Grot, Jay-Roy Jornell

Harrison, Jack*

Hernandez Dominguez, Pablo

Klich, Mateusz Andrzej

Koch, Robin

Llorente Rios, Diego Javier

Moreno Machado, Rodrigo

Phillips, Kalvin Mark*

Sousa De Azevedo E Costa, Helder Wander

U21 players (Contracts and Scholars)

Allen, Charlie Steven

Amissah, Emmanuel Agyekum

Bogusz, Mateusz Piotr

Bradbury, Lui Oliver

Bray, Owen Anthony

Brook, William Michael

Caprile, Elia

Carole, Keenan Nino

Casey, Oliver Joseph

Chikukwa, Jimiel Takunda

Chilokoa Mullen, Jeremiah Chukwuedo

Christy, Harry Thomas

Cresswell, Charlie Richard

Davis, Leif

Dean, Max Jimmy

Drameh, Cody Callum Pierre

Edmondson, Ryan David

Edris, Niklas Haugland

Fewster, William Charles Storm

Galloway, Josh

Gelhardt, Joseph Paul

Gibbon, Cole Jay

Gotts, Robbie

Greenwood, Sam

Hosannah, Bryce Joseph

Huggins, Niall Joseph

Hughes, Alfie Thomas

Jenkins, Jack

Kachosa, Ethan Takudzwa

Kamwa, Bobby-Emmanuel

Kenneh, Nohan

Leverett, Samuel George

Littlewood, Joe Wilson

McCalmont, Alfie John

McCarron, Liam James

McKinstry, Stuart Adamson

McMillan, Max Henry

Meslier, Illan Stephane

Mihaylov, Dzhoshkun Temenuzhkov

Moore, Kristan Richard

Picksley, Mitchell James

Pilkington, Aaron Jon

Poveda-Ocampo, Ian Carlo

Ragan, Taylor Peter

Rigby, Maximus Marlon William

Roberts, Tyler

Shackleton, Jamie Stuart

Skerry, Cooper Mark

Snowdon, Joseph Leonard

Spencer, Morten Lunde

Stevens, Jordan harry

Struijk, Pascal Augustus

Summerville, Crysencio Jilbert Sylverio Cirro

Sutcliffe, Harvey Frederick

Teale, Connor Derek

Turner, Matthew David

Van Den Heuvel, Tristan Danique

Leicester City’s 25-man squad (*Home grown)

Albrighton, Marc Kevin*

Amartey, Daniel

Barnes, Harvey Lewis*

Castagne, Timothy

Choudhury, Hamza*

Evans, Jonathan Grant*

Fuchs, Christian

Gray, Demarai Remelle*

Iheanacho, Kelechi*

Jakupovic, Eldin

Justin, James Michael*

Maddison, James Daniel*

Mendy, Nampalys

Morgan, Westley Nathan*

Ndidi, Onyinye Wilfred

Pereira, Ricardo

Perez Gutierrez, Ayoze

Praet, Dennis

Schmeichel, Kasper Peter*

Slimani, Islam

Soyuncu, Caglar

Tielemans, Youri Marion A

Under, Cengiz

Vardy, Jamie*

Ward, Daniel*

U21 players (Contract and Scholars)

Aisthorpe, Bailey Trafford

Arlott-John, Dempsey Michael Asa

Booth, Chadwick Zachary

Bosworth, Oliver Michael

Braybrooke, Samuel Charles

Butterfill, Jack James Harry

Clark, Mitchell Reece

Cover, Brandon Ashley

Daley-Campbell, Vontae Jason

Doherty, Arlo Ricky Hugh

Ewing, Oliver James

Fitzhugh, Ethan Michael

Flynn, Shane Aidan Conor

Fofana, Wesley

Godsmark-Ford, Harvey George

Gyamfi, Johnson Adu

Hirst, George David Eric

Hulme, Callum Jake

Kutshienza, Patrick Jesper

Leathers, Adam James

Leshabela, Thakgalo Khanya

Marcal-Madivadua, Wanya

Maswanhise, Tawanda Jethro

McAteer, Kasey

Nelson, Benjamin Harvey

O’Connor, Darragh

Obi, Daniel Iheukwu

Odunze, Chituru Ethan

Pennant, Kian Darnell Leroy

Pennant, Terell Amari Leroy

Read, Cody Lewis

Reghba, Ali

Russ, Brian William James

Shade, Tyrese

Sowah, Kamal

Stolarczyk, Jakub

Suengchitthawon, Thanawat

Tavares, Sidnei Wilson Vieira David

Thomas, Luke Jonathan

Wormleighton, Joseph Oliver

Wright, Callum

Yfeko, Johnly Levi

Liverpool’s 25-man squad (*Home grown)

Alcantara Do Nascimento, Thiago

Alexander Arnold, Trent*

Barbosa De Oliveira, Roberto Firmino

Becker, Alisson Ramses

Gomez, Joseph David*

Hardy, Joseph*

Henderson, Jordan Brian*

Henrique Taveres, Fabio

Keita, Naby

Kelleher, Caoimhin*

Mane, Sadio

Matip, Job Joel Andre

Milner, James Philip*

Minamino, Takumi

Origi, Divock Okoth

Oxlade-Chamberlain, Alexander Mark David*

Phillips, Nathaniel Harry*

Robertson, Andrew

Salah, Mohamed

San Miguel Del Castillo, Adrian

Shaqiri, Xherdan

Teixeira Da Silva, Diogo Jose

Tsimakis, Konstantinos

Wijnaldum, Georginio

U21 players (Contract and Scholars)

Balagizi, James

Bearne, Jack William Garrad

Beck, Owen Michael

Blair, Harvey Antonio

Boyes, Morgan

Bradley, Conor

Cain, Jake Steven

Cannonier, Oakley William

Chambers, Luke

Clarkson, Leighton

Clayton, Thomas Andrew

Cordoba, Anderson Arroyo

Corness, Dominic

Coyle, Liam

Davies, Harvey

De Araujo Pitaluga, Marcel

Dixon-Bonner, Elijah Malik

Elliott, Harvey Daniel James

Frauendorf, Melkamu Benjamin Daniel

Gallacher, Tony

Glatzel, Paul Milton

Grabara, Kamil

Hill, Thomas Daniel

Jaros, Viteslav

Jonas, Lee

Jones, Curtis

Kelly, Oscar George

Koumetio, Billy Dawson

Larouci, Yasser

Lewis, Adam

Longstaff, Luis James

Millar, Liam

Morton, Tyler Scott

Mrozek, Fabian

Musialowski, Mateusz Konrad

Norris, James Barry

O’Rourke, Fidel

Ojrzynski, Jakub

Quansah, Jarell Amorin

Ritaccio, Matteo

Savage, Remi Eugene

Sharif, Abdulrahman Mohamoud

Stephenson, Luca

Stewart, Layton Rhys

Van Den Berg, Sepp

Walls, Jack

Williams, Neco Shay

Williams, Rhys

Wilson, Sean William

Winterbottom, Benjamin Harry

Woltman, Max Reuben

Woodburn, Benjamin Luke

Manchester City’s 25-man squad (*Home grown)

Aguero Del Castillo, Sergio

Ake, Nathan Benjamin*

Carson, Scott Paul*

Cavaco Cancelo, Joao Pedro

De Bruyne, Kevin

Dos Santos Gato Alves Dias, Ruben

Fernando De Jesus, Gabriel

Gundogan, Ilkay

Hernandez Cascante, Rodrigo

Laporte, Aymeric Jean Louis Gerard Alphonse

Luiz Roza, Fernando

Mahrez, Riyad

Mendy, Benjamin

Mota Veiga De Carvalho E Silva, Bernardo

Santana de Moraes, Ederson

Steffen, Zackary Thomas

Sterling, Raheem Shaquille*

Stones, John*

Walker, Kyle Andrew*

Zinchenko, Oleksandr

U21 players (Contract and Scholars)



Adam, Josh

Amankwah, Yeboah

Aminu, Mohammed

Arzani, Daniel

Awokoya-Mebude, Adedire Emmanuel Oluwatofunmi Iyiola

Bazunu, Gavin Okeroghene

Bernabe Garcia, Adrian

Bobb, Oscar

Bolton, Luke Philip

Braaf, Jayden Jezairo

Breckin, Kian

Bueno Couto, Yan

Burns, Finley Jack

Charles, Shea Emmanuel

Delap, Liam Rory

Diounkou Tecagne, Alpha Richard

Doyle, Callum Craig

Doyle, Thomas Glyn

Edozie, Samuel Ikechukwu

Egan-Riley, Conrad Jaden

Fiorini, Lewis Paul

Foden, Philip Walter

Forbs Borges, Carlos Roberto

Garcia Martret, Eric

Gbadebo, Camron Israel

Gomes, Claudio

Griffiths, Harvey Lawson

Gyabi, Darko Boateng

Hamilton, Micah Philippe Jude

Harwood-Bellis, Taylor Jay

Hodge, Joseph Shaun

Ilic, Ivan

Ilic, Luka

Kabore, Issa

Knight, Benjamin Leo

Larios Lopez, Juan

Lavia, Romeo

Mbete-Tabu, Luke

McAtee, James John

McDonald, Rowan Alexander

McNamara, Joshua Anthony

Moreno Taboada, Pablo

Moulden, Louie

Nmecha, Felix Kalu

Nuamah Oduroh, Kwaku

Ogbeta, Nathanael

Palaversa, Ante

Palmer, Cole Jermaine

Porro Sauceda, Pedro Antonio

Pozo La Rosa, Iker

Robertson, Alexander Sean Pablo

Robinson, Samson Alfie Philip

Rogers, Morgan Elliot

Scott, Thomas Henry

Simmonds, Keyendrah Qwamalik Tegan

Slicker, Cieran Peter

Smith, Liam Kevin

Smith, Matthew Robert

Sobowale, Oluwatimilehin

Sodje, Taione Richard Evumena

Tarensi Cordon, Oscar

Tedic, Slobodan

Torres Garcia, Ferran

Trafford, James Harrington

Van Sas, Mikki Avelon Leander

Wilson-Esbrand, Joshua Darius Kamani

Wright-Phillips, D’Margio Cameron

Manchester United’s 25-man squad (*Home grown)

Bailly, Eric Bertrand

Borges Fernandes, Bruno Miguel

Cavani, Edinson Roberto

De Gea Quintana, David

Fosu-Mensah, Evans Timothy Fosu*

Grant, Lee Anderson*

Henderson, Dean Bradley*

Ighalo, Odion Jude

James, Daniel Owen*

Lindelof, Victor Jorgen Nilsson

Lingard, Jesse Ellis*

Maguire, Jacob Harry*

Martial, Anthony Jordan

Mata Garcia, Juan Manuel

Matic, Nemanja

McTominay, Scott*

Nicolao Telles, Alex

Pogba, Paul Labile*

Rashford, Marcus*

Rojo, Faustino Marcos Alberto

Santos, Frederico Rodrigues De Paula

Shaw, Luke Paul Hoare*

Tuanzebe, Axel*

Van De Beek, Donny

Wan-Bissaka, Aaron*

U21 players (Contract and Scholars)

Bejger, Lukasz

Bennett, Rhys Joseph Wright

Bernard, Di’Shon Joel

Bishop, Nathan James

Bughail-Mellor, D’Mani Lucell

Carney, Jacob Andrew

Chong, Tahith

Dalot Teixeira, Jose Diogo

Devine, Reece

Dodgson, Owen Joel

Elanga, Anthony David Junior

Emeran, Noam Fritz

Ercolani, Luca

Fernandez Carreras, Alvaro

Fish, William Thomas

Forson, Omari Nathan

Galbraith, Ethan Stuart William

Gallagher-Allison, Calen

Garnacho Ferreyra , Alejandro

Garner, James David

Greenwood, Mason Will John

Guadagno, Johan Elia

Hansen-Aaroen, Isak

Hardley, Bjorn Bryan

Haygarth, Maxwell James

Helm, Mark

Hoogewerf, Dillon Ifunanya Chukwu

Hughes, Iestyn Tomos

Hugill, Joseph Brennen

Iqbal, Zidane Aamar

Jurado Gomez, Marc

Kambwala Ndengushi, Willy

Kovar, Matej

Laird, Ethan Benjamin

Levitt, Dylan James Christopher

Mastny, Ondrej

McCann, Charlie Liam

McNeill, Charlie Martin

Mee, Dermot William

Mejbri, Hannibal

Mejia Piedrahita, Jose Mateo

Mengi, Teden

Neville, Harvey James

Pellistri Rebollo, Facundo

Puigmal Martinez, Arnau

Pye, Logan

Savage, Charlie William Henry

Shoretire, Shola Maxwell

Stanley, Connor Scott

Svidersky, Martin

Taylor, Max Edward

Traore, Aliou Badara

Vitek, Radek

Wellens, Charlie Gerard Richard

Williams, Brandon Paul Brian

Newcastle United’s 25-man squad (*Home grown)

Almiron Rejala, Miguel Angel

Apolinario De Lira, Joelinton Cassio

Carroll, Andrew Thomas*

Clark, Ciaran*

Darlow, Karl*

Dubravka, Martin

Dummett, Paul*

Fernandez, Federico

Fraser, Ryan

Gayle, Dwight Devon Boyd*

Gillespie, Mark Joseph*

Hayden, Isaac Scot*

Hendrick, Jeffrey*

Kraft, Emil Henry Kristoffer

Lascelles, Jamaal*

Lewis, Jamal*

Longstaff, Sean David*

Manquillo Gaitan, Javier

Murphy, Jacob Kai*

Ritchie, Matthew Thomas*

Saint Maximin, Allan Irenee

Schar, Fabian Lukas

Shelvey, Jonjo*

Wilson, Callum Eddie Graham*

Yedlin, Deandre

U21 players (Contract and Scholars)

Allan, Thomas David

Anderson, Elliot Junior

Bailey, Owen John Edward

Banda, Piotr

Barclay, Harry

Barrett, Ryan Thomas

Brannen, Lewis Paul

Brookwell, Niall

Brown, William George

Carlyon, Nathan Matthew

Cass, Lewis Graham

Chrystal, Liam Jack

Cross, Bradley Paul

Crossley, Kyle

De Bolle, Lucas

Ebanks, Tai Graham

Flaherty, Stanley

Francillette, Ludwig Georges

Gamblin, Lucas Ralph

Gilchrist, Josh Gordon

Green, Joel John

Harrison, Joshua

Huntley, James Alan

Langley, Daniel David

Longelo-Mbule, Rosaire

Longstaff, Matthew Ben

Marshall, Oliver Joshua

McEntee, Oisin Michael

Midgley, Thomas Jack

Miley, Jamie

Ndiweni, Michael Nqobile

Nicholson, Joshua Philip

Oliver, Joe Alexander

Robertson, Nathan James

Rounsfell, George David Alan

Scott, Joshua

Sorensen, Elias Fritjof Graenge

Stephenson, Dylan Jay

Stewart, Joshua Thomas

Swailes, Jude Christopher

Thompson, Max Anthony

Thomson, Regan Alexander

Toure, Fode Yannick

Turner, Jake Edward

Vilca Betetta, Rodrigo Gary

Walters, Oliver Reece

Watts, Kelland John William James

White, Joe Peter

Wilson, Adam Ayiro

Young, Jack

Sheffield United’s 25-man squad (*Home grown)

Baldock, George Henry Ivor*

Basham, Christopher Paul*

Berge, Sander Gard Bolin

Bryan, Kean Shay*

Burke, Oliver*

Egan, John*

Fleck, John Alexander

Foderingham, Wesley Andrew*

Jagielka, Philip Nikodem*

Lowe, Max Josef*

Lundstram, John David*

McBurnie, Oliver*

McGoldrick, David James*

Mousset, Lys Emilien

Norwood, Oliver James*

Osborn, Benjamin Jarrod*

Ramsdale, Aaron*

Robinson, Jack*

Rodwell, Jack Christian*

Sharp, Billy Louis*

Stevens, Enda

Verrips, Michael Robin

U21 players (Contract and Scholars)

Amissah, Jordan

Ampadu, Ethan

Anderson, Beau James

Angell, Thomas Harry

Arblaster, Oliver Luke

Ayari, Hassan Ben Kamel

Bailey-Green, Tyrese

Belehouan, Seri Jean Leroy

Bogle, Jayden Ian

Boyes, Harry

Brewster, Rhian Joel

Broadbent, George

Brookes, Andre Chance

Brunt, Zak Rian

Cappello, Angelo Santo

Chapman, Joshua Matthew

Coulibaly, Ismaila Cheick

Cullinan, Harvey

Dewhurst, Marcus Robert

Gaxha, Leonardo

Gomis, Nicksoen

Gordon, Kyron Silveria

Graham, Samuel

Grant, Kamarl Antonio

Hackford, Antwoine

Hall, Ashton Vincent

Hampshaw, Henry Kit

Hiddlestone, Callum

Jebbison, Daniel David

Lopata, Kacper

Maguire, Francis William

Mallon, Stephen Anthony

Marsh, Louie

Ndiaye, Iliman Cheikh Baroy

Neal, Harrison

Norrington-Davies, Rhys Llewelyn

Osula, William Idamudia Daugard

Parkhouse, David Cain

Potter, Finley John

Seriki, Oluwafemi Ibrahim

Skerritt, Tristan Devere

Slater, Ethan

Slater, Regan Newman

Smith, Joshua James

Viggars, Ryan James

Williams, Luther Cornelius Mclachlan

Williams, Theo

Williams, Tommy John Albert

Southampton’s 25-man squad (*Home grown)

Adams, Che Sac Everton Fred*

Armstrong, Stuart

Bednarek, Jan

Bertrand, Ryan*

Djenepo, Moussa

Forster, Fraser Gerard*

Ings, Daniel William John*

Johnson, Tyreke Martin*

Latham, Kingsley Finn*

Lewis, Harry Charles John*

Long, Shane Patrick*

McCarthy, Alex Simon*

McQueen, Samuel James*

Redmond, Nathan Daniel Jerome*

Stephens, Jack*

Vestergaard, Jannik

Vidal, Oriol Romeu

Walcott, Theo James*

Walker-Peters, Kyle Leonardus*

Ward-Prowse, James Michael Edward*

U21 players (Contract and Scholars)

Abdul Karim, Mohamed Salisu

Agbontohoma, David Osaretim

Babic, Goran Gogo

Bailey, Samuel James

Beach, Edward James

Bellis, Samuel Lawrence Alexander

Brennan, Sean Anthony

Burnett, Ethan Darren

Bycroft, Jack Thomas

Carson, Matthew

Chauke, Kgaogelo

Davey, Teddy Jay

Defise, Lucas Nsiona K

Diallo, Ibrahima

Edwards, Milan Diamond Lazane

Ferry, William

Finnigan, Ryan James

Hall, Matthew Gary

Jankewitz, Alexandre Tounde Dimitri

Keogh, Seamas

Kpohomouh, Pascal

Ledwidge, Kameron Malcolm

Lillienberg, Gustav Erik

Mitchell, Ramello Dejorn

Morris, James William

Nlundulu, Dan

O’Connor, Thomas James

Obafemi, Michael Oluwadurotimi

Olaigbe, Kazeem Aderemi J.

Olufunwa, Oludare Samuel Araba

Otseh-Taiwo, Zuriel Jonathan

Pambou Makaya, Leon

Payne, Lewis James

Pearce, Luke Edward Andrew

Ramsay, Kayne

Robise, Enzo

Rodriguez Borja, Jeremi Alexander

Ross-Lang, Fedel

Rus, Marco

Scott, Tommy John

Slattery, Callum

Smales Braithwaite, Benjamin

Smallbone, William Anthony Patrick

Smith, Jayden Pharell Llamar Mills

Tchaptchet, Wandja Allan

Tella, Nathan

Tizzard, William James

Tshaka, Kaya Sean

Turner, Jack Henry

Valery, Yan

Vokins, Jake

Watts, Caleb Cassius

Woods, Harvey James

Wright, Oliver Lennon George

Tottenham Hotspur’s 25-man squad (*Home grown)

Alderweireld, Toby Albertine

Alli, Bamidele Jermaine*

Alves Morais, Carlos Vinicius

Aurier, Serge

Bale, Gareth Frank*

Bergwijn, Steven Charles

Davies, Benjamin Thomas*

Dier, Eric Jeremy Edgar

Doherty, Matthew James*

Gazzaniga, Paulo Dino

Hart, Charles Joseph John*

Heung-Min, Son

Højbjerg, Pierre Emile Kordt

Kane, Harry*

Lamela, Erik

Lloris, Hugo

Lo Celso, Giovani

Ndombele Alvaro, Tanguy

Reguilon Rodriguez, Sergio

Rodon, Joseph Peter*

Rodrigues Moura Da Silva, Lucas

Sanchez Mina, Davinson

Sissoko, Moussa

Whiteman, Alfie Malik*

Winks, Harry*

U21 players (Contract and Scholars)

Asante, Enock Amponsah

Austin, Brandon Anthony

Bennett, J’Neil Lloyd

Bowden, Jamie Patrick

Carrington Alberdi, Eddie

Carvalho Fernandes, Gedson

Cassanova, Dante Jamel

Cesay, Kallum

Cirkin, Dennis

Clarke, Jack Raymond

Cooper, Chay

Craig, Matthew George

Craig, Michael James

Davies, Jezreel Titus Chinedu

De Bie, Jonathan

De Santiago Alonso, Yago

Devine, Alfie Sean

Etete, Kion Reece

Eyoma, Timothy Joel

Fagan-Walcott, Malachi Michael

Ferguson, Keenan Tyrone Glendon

Hackett-Valton, Jordan

Haysman, Khalon Casey

Hayton, Adam Paul

John, Nile Omari Mckenzie

Kurylowicz, Kacper

Kyezu, Jeremy

Lavinier, Marcel Edwin Rodrigues

Lo-Tutala, Thimothee Jacques Orcel

Lusala, Dermi

Lyons-Foster, Brooklyn

Maguire, Aaron Joseph

Markanday, Dilan Kumar

Mathurin, Roshaun Andre

Muir, Marqes

Mukendi, Jeremie

Mundle, Romaine Lee

Okedina, Jubril Adesope

Oluwayemi, Oluwaferanmi Joshua Chibuzo

Omole, Adeleke Oluwatobiloba Adeyinka (tobi)

Parrott, Troy Daniel

Paskotsi, Maksim

Pedder, Rafferty

Pochettino Grippaldi, Maurizio

Richards, Rodel Kurai

Robson, Max

Roles, Jack

Scarlett, Dane Pharrell

Sessegnon, Kouassi Ryan

Skinner, Aaron William

Skipp, Oliver William

Solberg, Isak Midttun

Tanganga, Japhet Manzambi

Thorpe, Elliot Morgan

Torraj, Renaldo

Turner, Oliver

White, Harvey David

Whittaker, Tarrelle Ricardo Kabirizi

West Bromwich Albion’s 25-man squad (*Home grown)

Ahearne-Grant, Karlan Laughton*

Ajayi, Oluwasemilogo Adesewo*

Austin, Charles*

Bartley, Kyle*

Bond, Jonathan*

Button, David*

Diangana, Grady George*

Edwards, Kyle Hakeem*

Elsayed Ali Elsayed Hegazy, Ahmed

Field, Samuel Edward*

Furlong, Darnell Anthony*

Gibbs, Kieran James Ricardo*

Ivanovic, Branislav

Johnstone, Samuel Luke*

Kipre, Cedric*

Krovinovic, Filip

Livermore, Jake Cyril*

Peltier, Lee*

Pereira, Matheus Fellipe Costa

Phillips, Matthew*

Robinson, Callum Jack*

Robson-Kanu, Thomas Hal*

Sawyers, Romaine*

Townsend, Conor Stephen*

U21 players (Contract and Scholars)

Andrews, Jamie

Ashworth, Zachary

Azaz, Finn

Boruc, Maksymilian Pawel

Brown, Zak

Cann, Ted

Clayton-Phillips, Nicholas

Delaney, Zak

Diaby, Cheikh Sidya

Dwyer, Vinnie Conor

Dyce, Tyrese

Emery, Jamie Lewis

Faal, Modou Lamin

Fellows, Tom Allen

French, Samuel Nicholas

Gallagher, Conor

Gardner-Hickman, Taylor

Grant, Ryan Liam

Griffiths, Joshua James

Hall, Reece Daniel

Harmon, George

Harper, Rekeem

Ingram, Ethan John

Iroegbunam, Timothy Emeka

King, Toby

Lamb, MacKenzie Craig

MacHisa, Leon Tafara

Malcolm, Jovan Anthony

Morton, Callum Damian Peter

Neto Teixeira, Aurio Clinton

Ngoma Muanda, Daniel

O’Shea, Dara

Okoka, Samuel

Richards, Rico Dean Scott

Sharpe, Tom

Shaw, Joshua Aaron

Shepherd, Jacob Lewis

Shotton, Saul

Solanke, Babatomiwa Jonathan

Soule, Jamie

Taylor, Caleb Joaquin

Thorndike, Finley

Tulloch, Rayhaan Rahim Amari

White, Aksum

Williams, Harry

Windsor, Owen James

West Ham United’s 25-man squad (*Home grown)

Antonio, Michail Gregory*

Balbuena Gonzalez, Fabian Cornelio

Benrahma, Mohamed Said

Bowen, Jarrod*

Coufal, Vladimir

Cresswell, Aaron William*

Dawson, Craig*

Diop, Issa Laye Lucas Jean

Fabianski, Lukasz

Fornals Malla, Pablo

Fredericks, Ryan*

Haller, Sebastien Romain Teddy

Holland, Nathan Elliot*

Lanzini, Manuel

Martin, David Edward*

Masuaku Kawela, Fuka-Arthur

Noble, Mark James*

Ogbonna, Obinze Angelo

Randolph, Darren*

Snodgrass, Robert

Soucek, Tomas

Trott, Nathan Wallace Newman*

Yarmolenko, Andrii

U21 players (Contract and Scholars)

Adarkwa, Sean Jordan

Adebayo, Iyiola El-Ameen

Adu, Michael Asare

Alese, Ajibola

Anang, Joseph Tetteh

Appiah-Forson, Keenan

Ashby, Harrison

Ashley, Ossama Wassim

Baptiste, Jamal

Caiger, Samuel Alfie

Chesters, Daniel Peter James

Coddington, Remy Taye Stephon

Corbett, Kai Michael James

Costa da Rosa, Bernardo

Coventry, Conor James

Diallo, Amadou

Dju, Mesaque Geremias

Evans, Isaac Paul Ernest

Fevrier, Jayden Raymond

Forbes, Michael

Greenidge, William Winston

Heal, Benjamin Atticus William

Hegyi, Krisztian

Jinadu, Daniel Oluwagbolade

Johnson, Benjamin Anthony

Kemp, Daniel

Kileba, Gael Mulamba

Knightbridge, Jacob Christopher

Lewis, Alfie

Longelo Mbule, Emmanuel

Odubeko, Ademipo Ibrahim

Okotcha, Joshua

Peake, Lennon

Perkins, Sonny Tufail

Potts, Freddie

Rice, Declan

Roach, Joshua Michael Phillip

Robinson, Carl Junior

Sanneh, Serine

Soares Cardoso, Goncalo Bento

Swyer, Kamarai Joshua

Thomas, Brandon Val

Veliky, Christian

Woods, Archie James

Wolves’ 25-man squad (*Home grown)

Boly, Willy-Arnaud Zobo

Cabral Semedo, Nelson

Castelo Podence, Daniel

Castro Otto, Jonatan

Coady, Conor David*

Da Silva Neves, Ruben Diogo

Dendoncker, Leander

Dos Santos Patricio, Rui Pedro

Goncalves Miranda, Roderick Jefferson

Iria Santos Moutinho, Joao Filipe

Jimenez Rodriguez, Raul Alonso

Kilman, Maximilian*

Marcal De Oliveira, Fernando

Rasmussen, Oskar Buur

Ruddy, John Thomas Gordon*

Saiss, Romain Ghanem Paul

Sarkic, Matija*

Traore Diarra, Adama

U21 players (Contracts and Scholars)

Agboola, Michael

Ait-Nouri, Rayan

Arinbjornsson, Palmi Rafn

Birtwistle, Ryan James Harry

Brown, Amarie Solomon Manchester

Bueno Lopez, Hugo

Bugarin Londono, Erik

Campana Romero, Leonardo

Campbell, Chem

Carty, Conor Thomas

Corbeanu, Theodor Alexander

Cundle, Luke James

Da Silva Nascimento Vinagre, Ruben Goncalo

Dadashov, Renat

Diallo, Sadou

Diyawa, Aaron Keto

Ennis, Niall Nathan Michael

Estrada, Pascal Juan

Forrester, Jaden Joshua

Gibbs-White, Morgan Anthony

Giles, Ryan John

He, Zhenyu

Hesketh, Owen James

Hodnett, Jack Mikey James

Hoever, Ki-Jana Delano

Hubner, Justin Quincy

Joseph, Joseph

Kandola, Kamran

Kitolano, John Shuguto

Lembikisa, Dexter Joeng Woo

Lomba Neto, Pedro

Lonwijk, Nigel Cello

MacHado Ferreira, Vitor

Marques, Christian Fernandes

Matheson, Luke Alexander

Mayounga – Ngolou, Cyriaque

McLaughlin, Lee James

Nya, Raphael

O’Shaughnessy, Joseph Peter David

Otasowie, Ebeguowen

Pardington, James

Parker, Todd William

Perry, Taylor

Pinnington, Dean Stanley

Richards, Lewis Paul Jimmy

Roberts, Tyler

Samuels, Austin

Sanderson, Dion Dannie Leonard

Sangare, Faisu

Scicluna, Dylan Dean

Scott, Jack David

Shabani, Meritan

Smith, Jackson

Soares Silva, Fabio Daniel

Sondergaard, Andreas

Taylor, Terence

Tipton, Oliver

Wan, Nathaniel Shio Hong

Wang, Jiahao

Young, Joe Michael

