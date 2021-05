Click to email this to a friend (Opens in new window)

Bayern Munich’s path to a ninth-straight domestic title began at home to Schalke and nobody stopped them on the road to glory, and the Bundesliga schedule remains interesting late in the season.

The Bundesliga schedule began its run on Sept. 18 with a Friday afternoon tilt between two mainstays of the Bundesliga and runs through May 22, when Borussia Dortmund and Bayer Leverkusen will tangle in a potentially spicy final day match-up at the Westfalenstadion.

Below are all the rivalries from the Berlin derby to the Klassiker to the Revierderby, as one of the best leagues on earth returns to your radar.

2020-21 Bundesliga standings, table

2020-21 Bundesliga schedule, fixture list

Matchday 1

Bayern Munich 8-0 Schalke

Union Berlin 1-3 Augsburg

Stuttgart 2-3 Freiburg

Eintracht Frankfurt 1-1 Arminia Bielefeld

Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin

Koln 2-3 Hoffenheim

Borussia Dortmund 3-0 Borussia Monchengladbach

RB Leipzig 3-1 Mainz

Wolfsburg 0-0 Bayer Leverkusen

Matchday 2

Hertha Berlin 1-3 Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen 1-1 RB Leipzig

Augsburg 2-0 Borussia Dortmund

Borussia Monchengladbach 1-1 Union Berlin

Arminia 1-0 Koln

Mainz 1-4 Stuttgart

Schalke 1-3 Werder Bremen

Hoffenheim 4-1 Bayern Munich

Freiburg 1-1 Wolfsburg

Matchday 3

Union Berlin 4-0 Mainz

Kolk 1-3 Borussia Monchengladbach

Stuttgart 1-1 Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt 2-1 Hoffenheim

Borussia Dortmund 4-0 Freiburg

Werder Bremen 1-0 Arminia Bielefeld

RB Leipzig 4-0 Schalke

Wolfsburg 0-0 Augsburg

Bayern Munich 4-3 Hertha Berlin

Matchday 4

Mainz 0-1 Bayer Leverkusen

Hoffenheim 0-1 Borussia Dortmund

Augsburg 0-2 RB Leipzig

Hertha Berlin 0-2 Stuttgart

Freiburg 1-1 Werder Bremen

Arminia 1-4 Bayern Munich

Borussia Monchengladbach 1-1 Wolfsburg

Koln 1-1 Eintracht Frankfurt

Schalke 1-1 Union Berlin

Matchday 5

Stuttgart 1-1 Koln

RB Leipzig 2-1 Hertha Berlin

Mainz 2-3 Borussia Monchengladbach

Bayern Munich 5-0 Eintracht Frankfurt

Union Berlin 1-1 Freiburg

Borussia Dortmund 3-0 Schalke

Wolfsburg 2-1 Arminia

Werder Bremen 1-1 Hoffenheim

Bayer Leverkusen 3-1 Augsburg

Matchday 6

Schalke 1-1 Stuttgart

Augsburg 3-1 Mainz

Eintracht Frankfurt 1-1 Werder Bremen

Arminia 0-2 Borussia Dortmund

Koln 1-2 Bayern Munich

Borussia Monchengladbach 1-0 RB Leipzig

Freiburg 2-4 Bayer Leverkusen

Hertha Berlin 1-1 Wolfsburg

Hoffenheim 1-3 Union Berlin

Matchday 7

Werder Bremen 1-1 Koln

Augsburg 0-3 Hertha Berlin

RB Leipzig 3-0 Freiburg

Stuttgart 2-2 Eintracht Frankfurt

Union Berlin 5-0 Arminia Bielefeld

Mainz 2-2 Schalke

Borussia Dortmund 2-3 Bayern Munich

Wolfsburg 2-1 Hoffenheim

Bayer Leverkusen 4-3 Borussia Monchengladbach

Matchday 8

Bayern Munich 1-1 Werder Bremen

Arminia 1-2 Bayer Leverkusen

Borussia Monchengladbach 1-1 Augsburg

Hoffenheim 3-3 Stuttgart

Schalke 0-2 Wolfsburg

Eintracht Frankfurt 1-1 RB Leipzig

Hertha Berlin 2-5 Borussia Dortmund

Freiburg 1-3 Mainz

Koln 1-2 Union Berlin

Matchday 9 — Nov. 28

Wolfsburg 5-3 Werder Bremen

Augsburg 1-1 Freiburg

Borussia Dortmund 1-2 Koln

RB Leipzig 2-1 Arminia

Stuttgart 1-3 Bayern Munich

Union Berlin 3-3 Eintracht Frankfurt

Borussia Monchengladbach 4-1 Schalke

Bayer Leverkusen 0-0 Hertha Berlin

Mainz 1-1 Hoffenheim

Matchday 10 — Dec. 5

Hertha Berlin 3-1 Union Berlin

Freiburg 2-2 Borussia Monchengladbach

Eintracht Frankfurt 1-1 Borussia Dortmund

Bayern Munich 3-3 RB Leipzig

Arminia 2-1 Mainz

Koln 2-2 Wolfsburg

Werder Bremen 1-2 Stuttgart

Schalke 0-3 Bayer Leverkusen

Hoffenheim 3-1 Augsburg

Matchday 11 — Dec. 12

Wolfsburg 2-1 Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund 1-5 Stuttgart

Freiburg 2-0 Arminia

RB Leipzig 2-0 Werder Bremen

Mainz 0-1 Koln

Borussia Monchengladbach 1-1 Hertha Berlin

Union Berlin 1-1 Bayern Munich

Augsburg 2-2 Schalke

Bayer Leverkusen 4-1 Hoffenheim

Matchday 12 — Dec. 16

Eintracht Frankfurt 3-3 Borussia Monchengladbach

Stuttgart 2-2 Union Berlin

Werder Bremen 1-2 Borussia Dortmund

Hertha Berlin 0-0 Mainz

Schalke 0-2 Freiburg

Hoffenheim 0-1 RB Leipzig

Bayern Munich 2-1 Wolfsburg

Arminia 0-1 Augsburg

Koln 0-4 Bayer Leverkusen

Matchday 13 — Dec. 19

Borussia Monchengladbach 1-2 Hoffenheim

Schalke 0-1 Arminia Bielefeld

Bayer Leverkusen 1-2 Bayern Munich

Union Berlin 2-1 Borussia Dortmund

Mainz 0-1 Werder Bremen

Wolfsburg 1-0 Stuttgart

RB Leipzig 0-0 Koln

Augsburg 0-2 Eintracht Frankfurt

Freiburg 4-1 Hertha Berlin

Winterpause — Dec. 21 – Jan. 1

Matchday 14 — Jan. 2

Arminia Bielefeld 0-1 Borussia Monchengladbach

Koln 0-1 Augsburg

Bayern Munich 5-2 Mainz

Hoffenheim 1-3 Freiburg

Borussia Dortmund 2-0 Wolfsburg

Werder Bremen 0-2 Union Berlin

Eintracht Frankfurt 2-1 Bayer Leverkusen

Stuttgart 0-1 RB Leipzig

Hertha Berlin 3-0 Schalke

Matchday 15 — Jan. 9

Borussia Monchengladbach 3-2 Bayern Munich

Bayer Leverkusen 1-1 Werder Bremen

Schalke 4-0 Hoffenheim

Freiburg 5-0 Koln

Union Berlin 2-2 Wolfsburg

Mainz 0-2 Eintracht Frankfurt

RB Leipzig 1-3 Borussia Dortmund

Augsburg 1-4 Stuttgart

Arminia 1-0 Hertha Berlin

Matchday 16 — Jan. 16

Union Berlin 1-0 Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund 1-1 Mainz

Wolfsburg 2-2 RB Leipzig

Stuttgart 2-2 Borussia Monchengladbach

Werder Bremen 2-2 Augsburg

Koln 0-0 Hertha Berlin

Hoffenheim 0-0 Arminia

Bayern Munich 2-1 Freiburg

Eintracht Frankfurt 3-1 Schalke

Matchday 17 — Jan. 20

Freiburg 2-2 Eintracht Frankfurt

Arminia Bielefeld 3-0 Stuttgart

Schalke 1-2 Koln

Augsburg 0-1 Bayern Munich

Borussia Monchengladbach 1-0 Werder Bremen

RB Leipzig 1-0 Union Berlin

Bayer Leverkusen 2-1 Borussia Dortmund

Hertha Berlin 0-3 Hoffenheim

Mainz 0-2 Wolfsburg

Matchday 18 — Jan. 23

Borussia Monchengladbach 4-2 Borussia Dortmund

Mainz 3-2 RB Leipzig

Freiburg 2-1 Stuttgart

Arminia 1-5 Eintracht Frankfurt

Augsburg 2-1 Union Berlin

Bayer Leverkusen 0-1 Wolfsburg

Hertha Berlin 1-4 Werder Bremen

Schalke 0-4 Bayern Munich

Hoffenheim 3-0 Koln

Matchday 19 — Jan. 30

Stuttgart 2-0 Mainz — Friday

Werder Bremen 1-1 Schalke

Eintracht Frankfurt 3-1 Hertha Berlin

Borussia Dortmund 3-1 Augsburg

Bayern Munich 4-1 Hoffenheim

RB Leipzig 1-0 Bayer Leverkusen

Union Berlin 1-1 Borussia Monchengladbach

Koln 3-1 Arminia Bielefeld

Wolfsburg 3-0 Freiburg

Matchday 20 — Feb. 6

Hertha Berlin 0-1 Bayern Munich

Augsburg 0-2 Wolfsburg

Freiburg 2-1 Borussia Dortmund

Schalke 0-3 RB Leipzig

Bayer Leverkusen 5-2 Stuttgart

Mainz 1-0 Union Berlin

Borussia Monchengladbach 1-2 Koln

Hoffenheim 1-3 Eintracht Frankfurt

Arminia v Werder Bremen — postponed

Matchday 21 — Feb. 13

RB Leipzig 2-1 Augsburg

Borussia Dortmund 2-2 Hoffenheim

Bayer Leverkusen 2-2 Mainz

Werder Bremen 0-0 Freiburg

Stuttgart 1-1 Hertha Berlin

Union Berlin 0-0 Schalke

Eintracht Frankfurt 2-0 Koln

Wolfsburg 0-0 Borussia Monchengladbach

Bayern Munich 3-3 Arminia

Matchday 22 — Feb. 20

Schalke 0-4 Borussia Dortmund

Arminia Bielefeld 0-3 Wolfsburg

Koln 0-1 Stuttgart

Eintracht Frankfurt 2-1 Bayern Munich

Borussia Monchengladbach 1-2 Mainz

Freiburg 0-1 Union Berlin

Augsburg 1-1 Bayer Leverkusen

Hertha Berlin 0-3 RB Leipzig

Hoffenheim 4-0 Werder Bremen

Matchday 23 — Feb. 27

Bayern Munich 5-1 Koln

Stuttgart 5-1 Schalke

Werder Bremen 2-1 Eintracht Frankfurt

Mainz 0-1 Augsburg

Union Berlin 1-1 Hoffenheim

Borussia Dortmund 3-0 Arminia

Bayer Leverkusen 1-2 Freiburg

RB Leipzig 3-2 Borussia Monchengladbach

Wolfsburg 2-0 Hertha Berlin

Matchday 24 — March 6

Koln 1-1 Werder Bremen

Schalke 0-0 Mainz

Eintracht Frankfurt 1-1 Stuttgart

Arminia 0-0Union Berlin

Freiburg 0-3 RB Leipzig

Hoffenheim 2-1 Wolfsburg

Borussia Monchengladbach 0-1 Bayer Leverkusen

Bayern Munich 4-2 Borussia Dortmund

Hertha Berlin 2-1 Augsburg

Matchday 20 — March 10

Arminia 0-2 Werder Bremen

Matchday 25 — March 13

RB Leipzig 1-1 Eintracht Frankfurt

Wolfsburg 5-0 Schalke

Stuttgart 2-0 Hoffenheim

Werder Bremen 1-3 Bayern Munich

Bayer Leverkusen 1-2 Arminia

Borussia Dortmund 2-0 Hertha Berlin

Union Berlin 2-1 Koln

Augsburg 3-1 Borussia Monchengladbach

Mainz 1-0 Freiburg

Matchday 26 — March 20

Werder Bremen 1-2 Wolfsburg

Arminia 0-1 RB Leipzig

Freiburg 2-0 Augsburg

Koln 2-2 Borussia Dortmund

Bayern Munich 4-0 Stuttgart

Eintracht Frankfurt 5-2 Union Berlin

Schalke 0-3 Borussia Monchengladbach

Hertha Berlin 3-0 Bayer Leverkusen

Hoffenheim 1-2 Mainz

Matchday 27 — April 3

Bayer Leverkusen 2-1 Schalke

Borussia Dortmund 1-2 Eintracht Frankfurt

Stuttgart 1-0 Werder Bremen

Union Berlin 1-1 Hertha Berlin

Mainz 1-1 Arminia

Wolfsburg 1-0 Koln

RB Leipzig 0-1 Bayern Munich

Borussia Monchengladbach 2-1 Freiburg

Augsburg 2-1 Hoffenheim

Matchday 28 — April 10

Koln 2-3 Mainz

Werder Bremen 1-4 RB Leipzig

Arminia 1-0 Freiburg

Hertha Berlin 2-2 Borussia Monchengladbach

Eintracht Frankfurt 4-3 Wolfsburg

Stuttgart 2-3 Borussia Dortmund

Bayern Munich 1-1 Union Berlin

Schalke 1-0 Augsburg

Hoffenheim 0-0 Bayer Leverkusen

Matchday 29 — April 17

Wolfsburg 2-3 Bayern Munich

Bayer Leverkusen 3-0 Koln

Augsburg 0-0 Arminia

RB Leipzig 0-0 Hoffenheim

Union Berlin 2-1 Stuttgart

Freiburg 4-0 Schalke

Borussia Monchengladbach 4-0 Eintracht Frankfurt

Mainz v Hertha Berlin

Borussia Dortmund 4-1 Werder Bremen

Matchday 30 — April 21

Werder Bremen 0-1 Mainz

Bayern Munich 2-0 Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt 2-0 Augsburg

Borussia Dortmund 2-0 Union Berlin

Arminia 1-0 Schalke

Hoffenheim 3-2 Borussia Monchengladbach

Stuttgart 1-3 Wolfsburg

Hertha Berlin v Freiburg

Koln 2-1 RB Leipzig

Matchday 31 — April 24

Freiburg 1-1 Hoffenheim

Borussia Monchengladbach 5-0 Arminia

Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt

Schalke v Hertha Berlin

Union Berlin 3-1 Werder Bremen

Mainz 2-1 Bayern Munich

RB Leipzig 2-0 Stuttgart

Augsburg 2-3 Koln

Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund

Matchday 29 — May 3

Mainz 1-1 Hertha Berlin

Matchday 30 — May 6

Hertha Berlin 3-0 Freiburg

Matchday 32 — May 8

Stuttgart 2-1 Augsburg

Eintracht Frankfurt 1-1 Mainz

Hertha Berlin 0-0 Arminia

Koln 1-4 Freiburg

Borussia Dortmund 3-2 RB Leipzig

Werder Bremen 0-0 Bayer Leverkusen

Bayern Munich 6-0 Borussia Monchengladbach

Wolfsburg 3-0 Union Berlin

Hoffenhem 4-2 Schalke

Matchday 33 — May 15

Arminia 1-1 Hoffenheim

Hertha Berlin 0-0 Koln

Augsburg 2-0 Werder Bremen

Schalke 4-3 Eintracht Frankfurt

Borussia Monchengladbach v Stuttgart

Bayer Leverkusen 1-1 Union Berlin

Freiburg 2-2 Bayern Munich

Mainz v Borussia Dortmund — Noon ET Sunday

RB Leipzig v Wolfsburg — 2:30pm ET Sunday

Matchday 34 — May 22

Stuttgart v Arminia

Werder Bremen v Borussia Monchengladbach

Eintracht Frankfurt v Freiburg

Union Berlin v RB Leipzig

Wolfsburg v Mainz

Koln v Schalke

Bayern Munich v Augsburg

Hoffenheim v Hertha Berlin

Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen

How to watch, stream Bundesliga in the USA

How to watch: ESPN

Live updates: Here at NBCSports.com

