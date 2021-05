Click to email this to a friend (Opens in new window)

Juventus’ bid to win an absurd 10th-straight scudetto is over with weeks to spare as Inter Milan has sealed its first scudetto in 11 years and the real interest in the Serie A standings is the top four battle.

Serie A’s schedule shows the world when some of the oldest and most heated rivalries in football will be staged in the 2020-21 season, which looks plenty congested after a late start of Sept. 20.

[ MORE: Serie A table, box scores, leaders ]

There were signs that the Turin giants were slowing down but neither Inter Milan nor Atalanta could replace Juventus atop the Serie A table last season.

This season, Juve has not even sealed a return to the UEFA Champions League as the Serie A standings are wild.

Click here for match odds on Serie A and beyond from our new official sports betting partner PointsBet, as there will be plenty of selections to make each week with game lines and more available via NBC Sports Bet.

PointsBet is our Official Sports Betting Partner and we may receive compensation if you place a bet on PointsBet for the first time after clicking our links.

2020-21 Serie A standings, table

2020-21 Serie A schedule, fixture list

Week 1

Fiorentina 1-0 Torino

Hellas Verona 0-0* AS Roma (Roma forfeits 3-0 for ineligible player)

Parma 0-2 Napoli

Genoa 4-1 Crotone

Sassuolo 1-1 Cagliari

Juventus 3-0 Sampdoria

AC Milan 2-0 Bologna

Udinese 0-2 Spezia — Sept. 30

Benevento 2-5 Inter Milan — Sept. 30

Lazio 1-4 Atalanta — Sept. 30

Week 2

Torino 2-4 Atalanta

Cagliari 0-2 Lazio

Sampdoria 2-3 Benevento

Inter Milan 4-3 Fiorentina

Spezia 1-4 Sassuolo

Verona 1-0 Udinese

Napoli 6-0 Genoa

Crotone 0-2 AC Milan

AS Roma 2-2 Juventus

Bologna 4-1 Parma

Week 3

Fiorentina 1-2 Sampdoria

Sassuolo 4-1 Crotone

Genoa 1-2 Torino — Nov. 4

Udinese 0-1 AS Roma

Atalanta 5-2 Cagliari

Parma 1-0 Verona

Benevento 1-0 Bologna

Lazio 1-1 Inter Milan

AC Milan 3-0 Spezia

Week 4 – Oct. 18

Napoli 4-1 Atalanta

Sampdoria 3-0 Lazio

Inter Milan 1-2 AC Milan

Crotone 1-1 Juventus

Bologna 3-4 Sassuolo

Spezia 2-2 Fiorentina

Torino 2-3 Cagliari

Udinese 3-2 Parma

AS Roma 5-2 Benevento

Verona 0-0 Genoa

Week 5 – Oct. 25

Sassuolo 3-3 Torino

Atalanta 1-3 Sampdoria

Genoa 0-2 Inter Milan

Lazio 2-1 Bologna

Cagliari 4-2 Crotone

Parma 2-2 Spezia

Benevento 1-2 Napoli

Fiorentina 3-2 Udinese

Juventus 1-1 Verona

AC Milan 3-3 AS Roma

Week 6 – Nov. 1

Bologna 3-2 Cagliari

Crotone 1-2 Atalanta

Inter Milan 2-2 Parma

Napoli 0-2 Sassuolo

AS Roma 2-0 Fiorentina

Sampdoria 1-1 Genoa

Spezia 1-4 Juventus

Torino 3-4 Lazio

Udinese 1-2 AC Milan

Verona 3-1 Benevento

Week 7 – Nov. 8

Atalanta 1-1 Inter Milan

Benevento 0-3 Spezia

Bologna 0-1 Napoli

Cagliari 2-0 Sampdoria

Genoa 1-3 AS Roma

Lazio 1-1 Juventus

AC Milan 2-2 Verona

Parma 0-0 Fiorentina

Sassuolo 0-0 Udinese

Torino 0-0 Crotone

Week 8 – Nov. 22

Crotone 0-2 Lazio

Spezia 0-0 Atalanta

Juventus 2-0 Cagliari

Fiorentina 0-1 Benevento

Inter Milan 4-2 Torino

Verona 0-2 Sassuolo

Sampdoria 1-2 Bologna

AS Roma 3-0 Parma

Udinese 1-0 Genoa

Napoli 1-3 AC Milan

Week 9 – Nov. 29

Atalanta 0-2 Verona

Benevento 1-1 Juventus

Bologna 1-0 Crotone

Cagliari 2-2 Spezia

Genoa 1-2 Parma

Lazio 1-3 Udinese

AC Milan 2-0 Fiorentina

Napoli 4-0 AS Roma

Sassuolo 0-3 Inter Milan

Torino 2-2 Sampdoria

Week 10 – Dec. 6

Crotone 0-4 Napoli

Fiorentina 1-1 Genoa

Inter Milan v Bologna

Juventus 2-1 Torino

Parma 0-0 Benevento

Roma 0-0 Sassuolo

Sampdoria 1-2 AC Milan

Spezia 1-2 Lazio

Udinese v Atalanta — postponed

Verona 1-1 Cagliari

Week 11 – Dec. 13

Sassuolo 1-0 Benevento

Crotone 4-1 Spezia

Torino 2-3 Udinese

Lazio 1-2 Verona

Cagliari 1-3 Inter Milan

Napoli 2-1 Sampdoria

Atalanta 3-0 Fiorentina

Bologna 1-5 AS Roma

Genoa 1-3 Juventus

AC Milan 2-2 Parma

Week 12 – Dec. 16

Udinese 0-0 Crotone

Benevento 1-1 Lazio

Juventus 1-1 Atalanta

Fiorentina 1-1 Sassuolo

Genoa 2-2 AC Milan

Inter Milan 1-0 Napoli

Parma 0-0 Cagliari

Spezia 2-2 Bologna

Verona 1-2 Sampdoria

AS Roma 3-1 Torino

Week 13 – Dec. 20

Atalanta 4-1 AS Roma

Benevento 2-0 Genoa

Cagliari 1-1 Udinese

Fiorentina 1-1 Verona

Inter Milan 2-1 Spezia

Lazio 2-0 Napoli

Parma 0-4 Juventus

Sampdoria 3-1 Crotone

Sassuolo 1-2 AC Milan

Torino 1-1 Bologna

Week 14 – Dec. 23

Bologna 2-2 Atalanta

Crotone 2-1 Parma

Juventus 0-3 Fiorentina

AC Milan 3-2 Lazio

Napoli 1-1 Torino

AS Roma 3-2 Cagliari

Sampdoria 2-3 Sassuolo

Spezia 1-2 Genoa

Udinese 0-2 Benevento

Verona 1-2 Inter Milan

Week 15 – Jan. 3

Atalanta 5-1 Sassuolo

Benevento 0-2 AC Milan

Cagliari 1-4 Napoli

Fiorentina 0-0 Bologna

Genoa 1-1 Lazio

Inter Milan 6-2 Crotone

Juventus 4-1 Udinese

Parma 0-3 Torino

AS Roma 1-0 Sampdoria

Spezia 0-1 Verona

Week 16 – Jan. 6

Cagliari 1-2 Benevento

Atalanta 3-0 Parma

Bologna 2-2 Udinese

Crotone 0-3 AS Roma

Sampdoria 2-1 Inter Milan

Sassuolo 2-1 Genoa

Torino 1-1 Verona

Lazio 2-1 Fiorentina

Napoli 1-2 Spezia

AC Milan 1-3 Juventus

Week 17 – Jan. 10

Benevento 1-4 Atalanta

Genoa 2-0 Bologna

AS Roma 2-2 Inter Milan

AC Milan 2-0 Torino

Udinese 1-2 Napoli

Hellas Verona 2-1 Crotone

Parma 0-2 Lazio

Fiorentina 1-0 Cagliari

Juventus 3-1 Sassuolo

Spezia 2-1 Sampdoria

Week 18 – Jan. 17

Lazio 3-0 AS Roma

Bologna 1-0 Verona

Torino 0-0 Spezia

Sampdoria 2-1 Udinese

Napoli 6-0 Fiorentina

Crotone 4-1 Benevento

Sassuolo 1-1 Parma

Atalanta 0-0 Genoa

Inter Milan 2-0 Juventus

Cagliari 0-2 AC Milan

Week 19 – Jan. 24

Benevento 2-2 Torino

Fiorentina 2-1 Crotone

Genoa 1-0 Cagliari

Juventus 2-0 Bologna

Lazio 2-1 Sassuolo

AC Milan 0-3 Atalanta

Parma 0-2 Sampdoria

AS Roma 4-3 Spezia

Udinese 1-1 Inter Milan

Verona 3-1 Napoli

Week 20 – Jan. 31

Torino 1-1 Fiorentina — Friday

Bologna 1-2 AC Milan

Inter Milan 4-0 Benevento

Sampdoria 0-2 Juventus

Spezia 0-1 Udinese

Atalanta 1-3 Lazio

Cagliari 1-1 Sassuolo

Crotone 0-3 Genoa

Napoli 2-0 Parma

AS Roma 3-1 Hellas Verona

Week 21 – Feb. 7

Atalanta 3-3 Torino

Benevento 1-1 Sampdoria

Fiorentina 0-2 Inter Milan

Genoa 2-1 Napoli

Juventus 2-0 AS Roma

Lazio 1-0 Cagliari

AC Milan 4-0 Crotone

Parma 0-3 Bologna

Sassuolo 1-2 Spezia

Udinese 2-0 Verona

Week 22 – Feb. 14

Bologna 1-1 Benevento

Cagliari 0-1 Atalanta

Crotone 1-2 Sassuolo

Inter Milan 3-1 Lazio

Napoli 1-0 Juventus

AS Roma 3-0 Udinese

Sampdoria 2-1 Fiorentina

Spezia 2-0 AC Milan

Torino 0-0 Genoa

Verona 2-1 Parma

Week 23 – Feb. 21

Atalanta 4-2 Napoli

Benevento 0-0 AS Roma

Cagliari 0-1 Torino

Fiorentina 3-0 Spezia

Genoa 2-2 Verona

Juventus 3-0 Crotone

Lazio 1-0 Sampdoria

AC Milan 0-3 Inter Milan

Parma 2-2 Udinese

Sassuolo 1-1 Bologna

Week 24 – Feb. 28

Bologna 2-0 Lazio

Crotone 0-2 Cagliari

Inter Milan 3-0 Genoa

Napoli 2-0 Benevento

AS Roma 1-2 AC Milan

Sampdoria 0-2 Atalanta

Spezia 2-2 Parma

Udinese 1-0 Fiorentina

Verona 1-1 Juventus

Week 25 – March 3

Atalanta 5-1 Crotone

Benevento 0-3 Verona

Cagliari 1-0 Bologna

Fiorentina 1-2 AS Roma

Genoa 1-1 Sampdoria

Juventus 3-0 Spezia

AC Milan 1-1 Udinese

Parma 1-2 Inter Milan

Sassuolo 3-3 Napoli

Lazio v Torino

Week 26 – March 7

Crotone 4-2 Torino

Fiorentina 3-3 Parma

Inter Milan 1-0 Atalanta

Juventus 3-1 Lazio

Napoli 3-1 Bologna

AS Roma 1-0 Genoa

Sampdoria 2-2 Cagliari

Spezia 1-1 Benevento

Udinese 2-0 Sassuolo

Verona 0-2 AC Milan

Week 27 – March 14

Atalanta 3-1 Spezia

Bologna 3-1 Sampdoria

Benevento 1-4 Fiorentina

Cagliari 1-3 Juventus

Genoa 1-1 Udinese

Lazio 3-2 Crotone

AC Milan 0-1 Napoli

Parma 2-0 AS Roma

Sassuolo 3-2 Verona

Torino 1-2 Inter Milan

Week 24 rescheduled — March 14

Torino 3-2 Sassuolo

Week 28 – March 21

Crotone 2-3 Bologna

Fiorentina 2-3 AC Milan

Juventus 0-1 Benevento

Parma 1-2 Genoa

AS Roma 0-2 Napoli

Sampdoria 1-0 Torino

Spezia 2-1 Cagliari

Udinese 0-1 Lazio

Verona 0-2 Atalanta

Week 29 – April 4

Atalanta 3-2 Udinese

Benevento 2-2 Parma

Bologna 0-1 Inter Milan

Cagliari 0-2 Hellas Verona

Genoa 1-1 Fiorentina

Lazio 2-1 Spezia

Sassuolo 2-2 AS Roma

Torino 2-2 Juventus

AC Milan 1-1 Sampdoria

Napoli 4-3 Crotone

Week 3 – April 7 rescheduled after initially a forfeit

Juventus 2-1 Napoli

Week 28 – April 7

Inter Milan 2-1 Sassuolo

Week 30 – April 11

Spezia 3-2 Crotone

Parma 1-3 AC Milan

Udinese 0-1 Torino

Inter Milan 1-0 Cagliari

Verona 0-1 Lazio

Juventus 3-1 Genoa

Sampdoria 0-2 Napoli

AS Roma 1-0 Bologna

Fiorentina 2-3 Atalanta

Benevento 0-1 Sassuolo

Week 31 – April 18

Atalanta v Juventus

Bologna 4-1 Spezia

Cagliari 4-3 Parma

Crotone 1-2 Udinese

Lazio 5-3 Benevento

AC Milan 2-1 Genoa

Napoli 1-1 Inter Milan

Sampdoria 3-1 Verona

Sassuolo 3-1 Fiorentina

Torino 3-1 AS Roma

Week 32 – April 21

Bologna 1-1 Torino

Crotone 0-1 Sampdoria

Genoa 2-2 Benevento

Juventus 3-1 Parma

AC Milan 1-2 Sassuolo

Napoli 5-2 Lazio

AS Roma 1-1 Atalanta

Spezia 1-1 Inter Milan

Udinese 0-1 Cagliari

Verona 1-2 Fiorentina

Week 33 – April 25

Benevento 2-4 Udinese

Cagliari 3-2 AS Roma

Fiorentina 1-1 Juventus

Genoa 2-0 Spezia

Inter Milan 1-0 Verona

Lazio 3-0 AC Milan

Parma 3-4 Crotone

Sassuolo 1-0 Sampdoria

Torino 0-2 Napoli

Atalanta 5-0 Bologna

Week 34 – May 2

Verona 1-1 Spezia

Crotone 0-2 Inter Milan

AC Milan 2-0 Benevento

Lazio 4-3 Genoa

Napoli 1-1 Cagliari

Sassuolo 1-1 Atalanta

Bologna 3-3 Fiorentina

Udinese 1-2 Juventus

Sampdoria 2-0 AS Roma

Torino 1-0 Parma

Week 35 – May 9

Spezia 1-4 Napoli

Udinese 1-1 Bologna

Inter Milan 5-1 Sampdoria

Fiorentina 2-0 Lazio

Genoa 1-2 Sassuolo

Verona 1-1 Torino

Parma 2-5 Atalanta

Benevento 1-3 Cagliari

AS Roma 5-0 Crotone

Juventus 0-3 AC Milan

Week 36 – May 12

Napoli 5-1 Udinese

Atalanta 2-0 Benevento

Bologna 0-2 Genoa

Cagliari 0-0 Fiorentina

Crotone 2-1 Verona

Inter Milan 3-1 AS Roma

Lazio 1-0 Parma

Sampdoria 2-2 Spezia

Sassuolo 1-3 Juventus

Torino 0-7 AC Milan

Week 37 – May 16

Benevento 1-1 Crotone

Fiorentina 0-2 Napoli

Genoa 3-4 Atalanta

Juventus 3-2 Inter Milan

AC Milan 0-0 Cagliari

Parma 1-3 Sassuolo

AS Roma 2-0 Lazio

Spezia 4-1 Torino

Udinese 0-1 Sampdoria

Verona 2-2 Bologna

Week 38 – May 22

Atalanta v AC Milan — 2:45pm ET Saturday

Bologna v Juventus — 2:45pm ET Saturday

Cagliari v Genoa — 2:45pm ET Saturday

Crotone v Fiorentina — 2:45pm ET Saturday

Inter Milan v Udinese — 2:45pm ET Saturday

Napoli v Verona — 2:45pm ET Saturday

Sampdoria v Parma — 2:45pm ET Saturday

Sassuolo v Lazio — 2:45pm ET Saturday

Spezia v AS Roma — 2:45pm ET Saturday

Torino v Benevento — 2:45pm ET Saturday

How to watch, stream, follow Serie A in the USA

How to watch: ESPN

Live updates: Here at NBCSports.com

Follow @NicholasMendola