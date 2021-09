Barcelona Schedule: Fixtures, Start Times, TV, How to Watch, Live Stream

Click to email this to a friend (Opens in new window)

The 2021-22 La Liga fixtures have been announced, and below are the details on all Barcelona fixtures including dates, times, opponents, and more.

Barcelona game coverage is only available on ESPN+ in the USA.

The serial contenders navigating a first season without Lionel Messi in a long time, the end of a few years of pure tumult at the Nou Camp.

Below is the full Barcelona schedule, with dates and times subject to change.

How to watch, stream La Liga in the USA

How to watch: ESPN+

2021-22 Barcelona: Spanish La Liga Schedule (all times Eastern unless otherwise stated)

Sun Aug 15 2pm ET

Barcelona 4-2 Real Sociedad

Camp Nou

Sat Aug 21 4pm ET

Barcelona 1-1 Athletic Club

San Mamés

Sun Aug 29 11pm ET

Barcelona 2-1 Getafe

Camp Nou

Sun Sep 12 TBA (postponed)

Barcelona vs Sevilla

Ramon Sanchez Pizjuan

Sun Sep 19 TBA

Barcelona vs Granada

Camp Nou

Wed Sep 22 TBA

Barcelona vs Cádiz

Ramón de Carranza

Sun Sep 26 TBA

Barcelona vs Levante

Camp Nou

Sun Oct 3 TBA

Barcelona vs Atlético Madrid

Estadio Wanda Metropolitano

Sun Oct 17 TBA

Barcelona vs València

Camp Nou

Sun Oct 24 TBA

Barcelona vs Real Madrid

Camp Nou

Wed Oct 27 TBA

Barcelona vs Rayo Vallecano

Estadio de Vallecas

Sun Oct 31 TBA

Barcelona vs Alavés

Camp Nou

Sun Nov 7 TBA

Barcelona vs Celta de Vigo

Abanca-Balaidos

Sun Nov 21 TBA

Barcelona vs Espanyol

Camp Nou

Sun Nov 28 TBA

Barcelona vs Villarreal

Estadio de la Cerámica

Sun Dec 5 TBA

Barcelona vs Real Betis

Camp Nou

Sun Dec 12 TBA

Barcelona vs Osasuna

Estadio El Sadar

Sun Dec 19 TBA

Barcelona vs Elche

Camp Nou

Sun Jan 2 TBA

Barcelona vs Mallorca

Iberostar Estadi

Sun Jan 9 TBA

Barcelona vs Granada

Los Cármenes

Wed Jan 19 TBA

Barcelona vs Rayo Vallecano

Camp Nou

Sun Jan 23 TBA

Barcelona vs Alavés

Estadio de Mendizorroza

Sun Feb 6 TBA

Barcelona vs Atlético Madrid

Camp Nou

Sun Feb 13 TBA

Barcelona vs Espanyol

RCDE Stadium

Sun Feb 20 TBA

Barcelona vs València

Estadio de Mestalla

Sun Feb 27 TBA

Barcelona vs Athletic Club

Camp Nou

Sun Mar 6 TBA

Barcelona vs Elche

Estadio Manuel Martinez Valero

Sun Mar 13 TBA

Barcelona vs Osasuna

Camp Nou

Sun Mar 20 TBA

Barcelona vs Real Madrid

Santiago Bernabéu

Sun Apr 3 TBA

Barcelona vs Sevilla

Camp Nou

Sun Apr 10 TBA

Barcelona vs Levante

Ciutat de València

Sun Apr 17 TBA

Barcelona vs Cádiz

Camp Nou

Wed Apr 20 TBA

Barcelona vs Real Sociedad

Reale Arena

Sun May 1 TBA

Barcelona vs Mallorca

Camp Nou

Sun May 8 TBA

Barcelona vs Real Betis

Benito Villamarín

Wed May 11 TBA

Barcelona vs Celta de Vigo

Camp Nou

Sun May 15 TBA

Barcelona vs Getafe

Coliseum Alfonso Perez

Sun May 22 TBA

Barcelona vs Villarreal

Camp Nou

