Who will follow Chelsea and become the next UEFA Champions League winners? Will it be Chelsea again?

[ LIVE: Updates from UCL games ]

The final matchweek of the UEFA Champions League group stage is here, as so many giants of European soccer are still battling to reach the last 16 while others have already booked their tickets.

Plenty of the USMNT stars in Europe will also be in action, with Christian Pulisic now back fully fit and pushing to start for Chelsea, while Tyler Adams and RB Leipzig are scrapping for a Europa League spot. Tim Weah, John Brooks and Brenden Aaronson all have huge games in the same group, Group G, as they can all still reach the last 16.

Xavi leads Barcelona to Bayern Munich as they’re scrambling to reach the last 16 ahead of Benfica.

[ MORE: How to watch Premier League in USA ]

Below you will find UCL odds on the outright winners, as well as how to watch the Champions League online, the UCL schedule, and predictions for the biggest games in Europe.

Below is everything you need to know on the UEFA Champions League.

How to watch UEFA Champions League group stage live, stream and start time

Kick off: Matchday 6 is Dec. 7-8

Online: Live updates via NBCSports.com

How to watch: Paramount+

UEFA Champions League group stage Matchday 6 fixtures

Kickoffs at 3pm ET unless noted

Tuesday, Dec. 7

RB Leipzig 2-1 Man City – STATS, DETAILS

PSG 4-1 Club Brugge – STATS, DETAILS

Ajax vs Sporting Lisbon – LIVE UPDATES

Borussia Dortmund vs Besiktas – LIVE UPDATES

Real Madrid vs Inter Milan – LIVE UPDATES

Shakhtar Donetsk vs Sheriff Tiraspol – LIVE UPDATES

Porto vs Atletico Madrid – LIVE UPDATES

AC Milan vs Liverpool – LIVE UPDATES

Wednesday, Dec. 8

Zenit vs Chelsea — 12:45pm ET – LIVE UPDATES

Juventus vs Malmo — 12:45pm ET – LIVE UPDATES

Benfica vs Dynamo Kiev – LIVE UPDATES

Bayern Munich vs Barcelona – LIVE UPDATES

Wolfsburg vs Lille – LIVE UPDATES

Red Bull Salzburg vs Sevilla – LIVE UPDATES

Manchester United vs Young Boys – LIVE UPDATES

Atalanta vs Villarreal – LIVE UPDATES

UEFA Champions League group stage Matchday 1 results

Sevilla 1-1 Red Bull Salzburg

Young Boys 2-1 Manchester United — Solskjaer, Maguire reaction

Lille 0-0 Wolfsburg

Villarreal 2-2 Atalanta

Chelsea 1-0 Zenit Saint Petersburg — Tuchel reacts, praises Lukaku

Malmo 0-3 Juventus

Barcelona 0-3 Bayern Munich

Dynamo Kiev 0-0 Benfica

Besiktas 1-2 Borussia Dortmund

Sheriff Tiraspol 2-0 Shakhtar Donetsk

Inter Milan 0-1 Real Madrid

Atletico Madrid 0-0 Porto

Club Brugge 1-1 Paris Saint-Germain

Liverpool 3-2 AC Milan — Klopp reaction

Man City 6-3 RB Leipzig — Grealish reaction

Sporting Lisbon 1-5 Ajax

UEFA Champions League group stage Matchday 2 results

Shakhtar Donetsk 0-0 Inter Milan

Ajax 2-0 Besiktas

Real Madrid 1-2 Sheriff Tiraspol

AC Milan 1-2 Atletico Madrid

Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lisbon

Paris Saint-Germain 2-0 Man City

Porto 1-5 Liverpool

RB Leipzig 1-2 Club Brugge

Wednesday

Atalanta 1-0 Young Boys

Zenit 4-0 Malmo

Wolfsburg 1-1 Sevilla

Bayern Munich 5-0 Dynamo Kiev

Red Bull Salzburg 2-1 Lille

Juventus 1-0 Chelsea

Benfica 3-0 Barcelona

Manchester United 2-1 Villarreal

UEFA Champions League group stage Matchday 3 results

Tuesday

Besiktas 1-4 Sporting

Club Brugge 1-5 Man City – Recap

PSG 3-2 RB Leipzig – Recap

Ajax 4-0 Borussia Dortmund

Shakhtar Donetsk 0-5 Real Madrid – Recap

Inter Milan 3-1 Sheriff

Atletico Madrid 2-3 Liverpool – Recap + Klopp reaction

Porto 1-0 AC Milan

Wednesday

RB Salzburg 3-1 Wolfsburg

Barcelona 1-0 Dynamo Kiev

Lille 0-0 Sevilla

Benfica 0-4 Bayern Munich

Chelsea 4-0 Malmo

Zenit 0-1 Juventus

Young Boys 1-4 Villarreal

Man United 3-2 Atalanta – Recap

UEFA Champions League group stage Matchday 4 results

Tuesday

Malmo 0-1 Chelsea – Pulisic returns

Wolfsburg 2-1 RB Salzburg

Dynamo Kiev 0-1 Barcelona

Sevilla 1-2 Lille

Bayern Munich 5-2 Benfica

Juventus 4-2 Zenit

Villarreal 2-0 Young Boys

Atalanta 2-2 Man United – Ronaldo grabs a point for United

Wednesday

AC Milan 1-1 FC Porto

Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk

Sporting Lisbon 4-0 Besiktas

Man City 4-1 Club Brugge – Recap

RB Leipzig 2-2 PSG

Borussia Dortmund 1-3 Ajax

Sheriff 1-3 Inter Milan

Liverpool 2-0 Atletico Madrid – Recap

UEFA Champions League group stage Matchday 5 results

Tuesday

Dynamo Kiev 1-2 Bayern Munich

Villarreal 0-2 Manchester United – Ronaldo, Sancho seal last 16

Chelsea 4-0 Juventus – Three things | Tuchel reaction

Barcelona 0-0 Benfica

Sevilla 2-0 Wolfsburg

Malmo 1-1 Zenit

Lille 1-0 RB Salzburg

Young Boys 3-3 Atalanta – USMNT’s Pefok scores

Wednesday

Besiktas 1-2 Ajax

Inter 2-0 Shakhtar Donetsk

Sporting Lisbon 3-1 Dortmund

Man City 2-1 PSG – Gabriel Jesus leads comeback

Atletico Madrid 0-1 Milan

Liverpool 2-0 Porto – Thiago scores beauty | Klopp reaction

Club Brugge 0-5 RB Leipzig

Sheriff Tiraspol 0-3 Real Madrid

UEFA Champions League group stage tables

Group A

Man City – 12 points

PSG – 8

Club Brugge – 4

RB Leipzig – 4

Group B

Liverpool – 15

Porto – 5

Atletico Madrid – 4

AC Milan – 4

Group C

Ajax – 15

Sporting – 9

Dortmund – 6

Besiktas – 0

Group D

Real Madrid – 12

Inter Milan -10

Sheriff – 6

Shakhtar – 1

Group E

Bayern Munich – 15

Barcelona – 7

Benfica – 5

Dynamo Kiev – 1

Group F

Man United – 10

Villarreal – 7

Atalanta – 6

Young Boys – 4

Group G

Lille – 8

RB Salzburg – 7

Sevilla – 6

Wolfsburg – 5

Group H

Chelsea – 12

Juventus – 12

Zenit – 4

Malmo – 1

Champions League predictions, Matchweek 6 (from Joe Prince-Wright)

Tuesday, Dec. 7

RB Leipzig 1-3 Man City

PSG 4-2 Club Brugge

Ajax 3-1 Sporting Lisbon

Porto 1-2 Atletico Madrid

Real Madrid 1-1 Inter Milan

AC Milan 2-1 Liverpool

Shakhtar Donetsk 2-1 Sheriff Tiraspol

Borussia Dortmund 4-1 Besiktas

Wednesday, Dec. 8

Zenit 1-1 Chelsea

Juventus 3-1 Malmo

Benfica 2-0 Dynamo Kiev

Atalanta 2-1 Villarreal

Wolfsburg 1-2 Lille

RB Salzburg 2-2 Sevilla

Manchester United 3-1 Young Boys

Bayern Munich 1-1 Barcelona

Latest UCL odds (full odds provided by our partner, PointsBet)

Outright winner

Man City (+310)

Bayern Munich (+400)

Liverpool (+550)

Paris Saint-Germain (+600)

Chelsea (+600)

Manchester United (+1400)

Real Madrid (+1600)

Ajax (+2000)

Juventus (+3300)

Inter Milan (+5000)

Atletico Madrid (+5000)

Barcelona (+6000)

Atalanta (+12500)

Sevilla (+15000)

Villarreal (+15000)

Lille (+15000)

Sporting Lisbon (+15000)

Red Bull Salzburg (+20000)

AC Milan (+20000)

Benfica (+20000)

Porto (+20000)

Wolfsburg (+20000)

RB Leipzig (+30000)

Zenit Saint Petersburg (+30000)

Wolfsburg (+30000)

