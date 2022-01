Click to email this to a friend (Opens in new window)

Can Weston McKennie and Juve reclaim the scudetto? Will Milan rival reigning Inter? Will USMNT youngsters Gianluca Busio and Tanner Tessmann make a splash at Venezia?

So far the answers have been: Unlikely, Yes, and Certainly as Serie A nears its midpoint.

Serie A’s schedule shows the world when some of the oldest and most heated rivalries in football will be staged in the 2021-22 season, which remains plenty congested with top-end fixtures in a league where the title is very much up for grabs.

2021-22 Serie A standings, table

2021-22 Serie A schedule, fixture list

Week 1

Inter Milan 4-0 Genoa

Verona 2-3 Sassuolo

Empoli 1-3 Lazio

Torino 1-2 Atalanta

Udinese 2-2 Juventus

Bologna 3-2 Salernitana

Roma 3-1 Fiorentina

Napoli 2-0 Venezia

Cagliari 2-2 Spezia

Sampdoria 0-1 AC Milan

Week 2

Udinese 3-0 Venezia

Verona 1-3 Inter Milan

Lazio 6-1 Spezia

Atalanta 0-0 Bologna

Fiorentina 2-1 Torino

Juventus 0-1 Empoli

Genoa 1-2 Napoli

Sassuolo 0-0 Sampdoria

Salernitana 0-4 Roma

AC Milan 2-0 Cagliari

Week 3

Empoli 1-2 Venezia

Napoli 2-1 Juventus

Atalanta 1-2 Fiorentina

Sampdoria 2-2 Inter Milan

Cagliari 2-3 Genoa

Torino 4-0 Salernitana

Spezia 0-1 Udinese

AC Milan 2-0 Lazio

Roma 2-1 Sassuolo — Mourinho wins in 1000th game

Bologna vs Verona — 2:45pm ET Monday

How to watch, stream Serie A in the USA

How to watch: Paramount+

Live updates: Here at NBCSports.com

Week 4 — Sept. 17-20

Sassuolo 0-1 Torino

Genoa 1-2 Fiorentina

Inter Milan 6-1 Bologna

Salernitana 0-1 Atalanta

Empoli 0-3 Sampdoria

Venezia 1-2 Spezia

Lazio 2-2 Cagliari

Verona 3-2 Roma

Juventus 1-1 AC Milan

Udinese 0-4 Napoli

Week 5 — Sept. 21-23

Bologna 2-2 Genoa

Fiorentina 1-3 Inter Milan

Atalanta 2-1 Sassuolo

Spezia 2-3 Juventus

Salernitana 2-2 Verona

AC Milan 2-0 Venezia

Cagliari 0-2 Empoli

Sampdoria 0-4 Napoli

Torino 1-1 Lazio

Roma 1-0 Udinese

Week 6 — Sept. 25-28

Spezia 1-2 AC Milan

Inter Milan 2-2 Atalanta

Genoa 3-3 Verona

Juventus 3-2 Sampdoria

Udinese 0-1 Fiorentina

Sassuolo 1-0 Salernitana

Empoli 4-2 Bologna

Lazio 3-2 AS Roma

Napoli 2-0 Cagliari

Venezia 1-1 Torino

Week 7 — Oct. 1-3

Cagliari 1-1 Venezia

Salernitana 1-0 Genoa

Torino 0-1 Juventus

Sassuolo 1-2 Inter Milan

Bologna 3-0 Lazio

Verona 4-0 Spezia

Sampdoria 3-3 Udinese

Fiorentina 1-2 Napoli

Roma 2-0 Empoli

Atalanta 2-3 AC Milan

— International break —

Week 8 — Oct. 16-18

Spezia 2-1 Salernitana

Lazio 3-1 Inter Milan

AC Milan 3-2 Verona

Cagliari 3-1 Sampdoria

Udinese 1-1 Bologna

Genoa 2-2 Sassuolo

Empoli 1-4 Atalanta

Napoli 1-0 Torino

Juventus 1-0 AS Roma

Venezia 1-0 Fiorentina

Week 9 — Oct. 22-24

Torino 3-2 Genoa

Sampdoria 2-1 Spezia

Salernitana 2-4 Empoli

Sassuolo 3-1 Venezia

Bologna 2-4 AC Milan

Atalanta 1-1 Udinese

Verona 4-1 Lazio

Fiorentina 3-0 Cagliari

Roma 0-0 Napoli

Inter Milan 1-1 Juventus

Week 10 — Oct. 26-28

Venezia 1-2 Salernitana

Spezia 1-1 Genoa

AC Milan 1-0 Torino

Sampdoria 1-3 Atalanta

Udinese 1-1 Verona

Juventus 1-2 Sassuolo

Cagliari 1-2 Roma

Empoli 0-2 Inter Milan

Lazio 1-0 Fiorentina

Napoli 3-0 Bologna

Week 11 — Oct. 30-Nov. 1

Atalanta 2-2 Lazio

Verona 2-1 Juventus

Torino 3-0 Sampdoria

Inter Milan 2-0 Udinese

Fiorentina 3-0 Spezia

Genoa 0-0 Venezia

Sassuolo 1-2 Empoli

Salernitana 0-1 Napoli

Roma 1-2 AC Milan

Bologna 2-0 Cagliari

Week 12 — Nov. 5-7

Empoli 2-2 Genoa

Spezia 1-0 Torino

Juventus 1-0 Fiorentina

Cagliari 1-2 Atalanta

Venezia 3-2 Roma

Sampdoria 1-2 Bologna

Udinese 3-2 Sassuolo

Napoli 1-1 Verona

Lazio 3-0 Salernitana

AC Milan 1-1 Inter Milan

Week 13 — Nov. 20-22

Atalanta 5-2 Spezia

Lazio 0-2 Juventus

Fiorentina 4-3 AC Milan

Sassuolo 2-2 Cagliari

Salernitana 0-2 Sampdoria

Bologna 0-1 Venezia

Inter Milan 3-2 Napoli

Genoa 0-2 Roma

Verona 2-1 Empoli

Torino 2-1 Udinese

Week 14 — Nov. 26-28

Cagliari 1-1 Salernitana

Sampdoria 3-1 Verona

Empoli 2-1 Fiorentina

Juventus 0-1 Atalanta

Venezia 0-2 Inter Milan

Udinese 0-0 Genoa

AC Milan 1-3 Sassuolo

Spezia 0-1 Bologna

Roma 1-0 Torino

Napoli 4-0 Lazio

Week 15 — Nov. 30-Dec.2

Fiorentina 3-1 Sampdoria

Atalanta 4-0 Venezia

Salernitana 0-2 Juventus

Verona 0-0 Cagliari

Inter Milan 2-0 Spezia

Bologna 1-0 Roma

Sassuolo 2-2 Napoli

Genoa 0-3 AC Milan

Torino 2-2 Empoli

Lazio 4-4 Udinese

Week 16 — Dec. 4-6

AC Milan 2-0 Salernitana

Roma 0-3 Inter Milan

Napoli 2-3 Atalanta

Bologna 2-3 Fiorentina

Venezia 3-4 Verona

Spezia 2-2 Sassuolo

Sampdoria 1-3 Lazio

Juventus 2-0 Genoa

Empoli 3-1 Udinese

Cagliari 1-1 Torino

Week 17 — Dec.10-13

Genoa 1-3 Sampdoria

Fiorentina 4-0 Salernitana

Venezia 1-1 Juventus

Udinese 1-1 AC Milan

Torino 2-1 Bologna

Verona 1-2 Atalanta

Sassuolo 2-1 Lazio

Napoli 0-1 Empoli

Inter Milan 4-0 Cagliari

Roma 2-0 Spezia

Week 18 — Dec. 17-19

Lazio 3-1 Genoa

Salernitana 0-5 Inter Milan

Atalanta 1-4 Roma

Bologna 0-2 Juventus

Cagliari 0-4 Udinese

Fiorentina 2-2 Sassuolo

Spezia 1-1 Empoli

Torino 1-0 Verona

Sampdoria 1-1 Venezia

AC Milan 0-1 Napoli

Week 19 — Dec 20-22

Udinese vs Salernitana — suspended

Juventus 2-0 Cagliari

Genoa 0-0 Atalanta

Venezia 1-3 Lazio

Sassuolo 0-3 Bologna

Verona 1-1 Fiorentina

Roma 1-1 Sampdoria

Inter Milan 1-0 Torino

Empoli 2-4 AC Milan

Napoli 0-1 Spezia

Week 20 — Jan. 6

Bologna vs Inter Milan — suspended

Atalanta vs Torino — suspended

Salernitana vs Venezia — suspended

Fiorentina vs Udinese — suspended

Sampdoria 1-2 Cagliari

Spezia 1-2 Verona

Lazio 3-3 Empoli

Sassuolo 1-1 Genoa

AC Milan 3-1 Roma

Juventus 1-1 Napoli

Week 21 — Jan. 9-11

Venezia 0-3 AC Milan

Empoli 1-5 Sassuolo

Udinese 2-6 Atalanta

Napoli 1-0 Sampdoria

Roma 3-4 Juventus

Genoa 0-1 Spezie

Verona 1-2 Salernitana

Inter Milan 2-1 Lazio

Torino 4-0 Fiorentina

Cagliari vs Bologna — 2:45pm ET Tuesday

Week 20 — Jan. 15-17

Sampdoria vs Torino — 9am ET Saturday

Salernitana vs Lazio — Noon ET Saturday

Juventus vs Udinese — 2:45pm ET Saturday

Sassiolo vs Verona — 6:30am ET Sunday

Venezia vs Empoli — 9am ET Sunday

Roma vs Cagliari — Noon ET Sunday

Atalanta vs Inter — 2:45pm ET Sunday

AC Milan vs Spezia — 12:30pm ET Monday

Bologna vs Napoli — 12:30pm ET Monday

Fiorentina vs Genoa — 2:45pm ET Monday

Derby della Madonnina

AC Milan 1-1 Inter Milan — Nov. 7

Inter Milan v AC Milan — Feb. 6, 2022

Derby della Mole

Torino 0-1 Juventus — Oct. 3

Juventus v Torino — Feb. 20, 2022

Derby della Capitale

Lazio 3-2 Roma

Roma v Lazio — March 20, 2022

Derby del Sole

Roma 0-0 Napoli — Oct. 24

Napoli v Roma — April 16, 2022

Derby dell’Appennino

Bologna v Fiorentina — Dec. 5

Fiorentina v Bologna — March 13, 2022

Derby della Lanterna

Genoa v Sampdoria — Dec. 12

Sampdoria v Genoa — May 1, 2022

