Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on Reddit (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Bayern Munich’s quest for an astonishing 10th straight Bundesliga title and Julian Nagelsmann’s quest to start life In Bavaria with yet another Bayern title was somewhat spoiled by 18-year-old American defender Joe Scally and Gladbach.

Now the rest of Germany has kicked off the 2021-22 schedule with renewed hope that they can be the ones to spoil Bayern’s party.

[ MORE: Bundesliga hub for scores, stats, more ]

The 2021-22 Bundesliga schedule is rolling and it will not end until Saturday, May 14, when Bayern Munich take on Wolfsburg, RB Leipzig visit Arminia Bielefeld, and Borussia Dortmund host Hertha Berlin.

The title race should be decided among three of those sides, but keep an eye out for a surprise entrant that comes out of the starting blocks red-hot.

[ MORE: How to watch Premier League in the USA ]

Click here for match odds on the Bundesliga and beyond from our official sports betting partner PointsBet, as there will be plenty of selections to make each week with game lines and more available via NBC Sports Bet.

PointsBet is our Official Sports Betting Partner and we may receive compensation if you place a bet on PointsBet for the first time after clicking our links.

2021-22 Bundesliga standings, table

2021-22 Bundesliga schedule, fixture list

Matchday 1

Borussia Monchengladbach 1-1 Bayern Munich

Arminia Bielefeld 0-0 Freiburg

Augsburg 0-4 Hoffenheim

Stuttgart 5-1 Greuther Fuerth

Union Berlin 1-1 Bayer Leverkusen

Wolfsburg 1-0 Bochum

Borussia Dortmund 5-2 Eintracht Frankfurt

Mainz 1-0 RB Leipzig

Koln 3-1 Hertha Berlin

Matchday 2

RB Leipzig 4-0 Stuttgart

Eintracht Frankfurt 0-0 Augsburg

Greuther Furth 1-1 Arminia Bielefeld

Bochum 2-0 Mainz

Hertha Berlin 1-2 Wolfsburg

Freiburg 2-1 Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen 4-0 Borussia Monchengladbach

Hoffenheim v Union Berlin — 9:30am ET Sunday

Bayern Munich v Koln — 11:30am ET Sunday

Matchday 3

Borussia Dortmund 3-2 Hoffenheim

Koln 2-1 Bochum

Arminia Bielefeld 1-1 Eintracht Frankfurt

Augsburg 1-4 Bayer Leverkusen

Mainz 3-0 Greuther Fuerth

Stuttgart 2-3 Freiburg

Bayern Munich 5-0 Hertha Berlin

Union Berlin 2-1 Borussia Monchengladbach

Wolfsburg 1-0 RB Leipzig

Matchday 4

Bayer Leverkusen 3-4 Borussia Dortmund

Union Berlin 0-0 Augsburg

Freiburg 1-1 Koln

Greuther Furth 0-2 Wolfsburg

Hoffenheim 0-2 Mainz

RB Leipzig 1-4 Bayern Munich

Eintracht Frankfurt 1-1 Stuttgart

Bochum 1-3 Hertha Berlin

Borussia Monchengladbach 3-1 Arminia Bielefeld

Matchday 5 — Sept. 17-19

Hertha Berlin 2-1 Greuther Furth — Friday

Bayern Munich 7-0 Bochum

Augsburg 1-0 Borussia Monchengladbach

Mainz 0-0 Freiburg

Arminia 0-0 Hoffenheim

Koln 1-1 RB Leipzig

Stuttgart v Bayer Leverkusen — 9:30am ET Sunday

Borussia Dortmund v Union Berlin –11:30am ET Sunday

Wolfsburg v Eintracht Frankfurt — 1:30pm ET Sunday

Matchday 6 — Sept. 24-26

Greuther Furth 1-3 Bayern Munich

Hoffenheim 3-1 Wolfsburg

Union Berlin 1-0 Arminia Bielefeld

Bayer Leverkusen 1-0 Mainz

RB Leipzig 6-0 Hertha Berlin

Eintracht Frankfurt 1-1 Koln

Borussia Monchengladbach 1-0 Borussia Dortmund

Bochum 0-0 Stuttgart

Freiburg 3-0 Augsburg

Matchday 7 — Oct. 1-3

Koln 3-1 Greuther Furth

Hertha Berlin 1-2 Freiburg

Stuttgart 3-1 Hoffenheim

Wolfsburg 1-3 Borussia Monchengladbach

Borussia Dortmund 2-1 Augsburg

RB Leipzig 3-0 Bochum

Mainz 1-2 Union Berlin

Bayern Munich 1-2 Eintracht Frankfurt

Arminia Bielefeld 0-4 Bayer Leverkusen

Matchday 8 — Oct. 15-17

Hoffenheim 5-0 Koln

Union Berlin 2-0 Wolfsburg

Eintracht Frankfurt 1-2 Hertha Berlin

Borussia Dortmund 3-1 Mainz

Freiburg 1-1 RB Leipzig

Greuther Furth 0-1 Bochum

Borussia Monchengladbach 1-1 Stuttgart

Bayer Leverkusen 1-5 Bayern Munich

Augsburg 1-1 Arminia Bielefeld

Matchday 9 — Oct. 22-24

Mainz 4-1 Augsburg — Friday

Wolfsburg 0-2 Freiburg

RB Leipzig 4-1 Greuther Furth

Arminia Bielefeld 1-3 Borussia Dortmund

Bayern Munich 4-0 Hoffenheim

Hertha Berlin vs Borussia Monchengladbach

Koln 2-2 Bayer Leverkusen

Stuttgart 1-1 Union Berlin

Bochum 2-0 Eintracht Frankfurt

Matchday 10 — Oct. 29-31

Hoffenheim 2-0 Hertha Berlin

Union Berlin 2-5 Bayern Munich

Borussia Dortmund 2-0 Koln

Bayer Leverkusen 0-2 Wolfsburg

Freiburg 3-1 Greuther Furth

Arminia Bielefeld 1-2 Mainz

Eintracht Frankfurt 1-1 RB Leipzig

Augsburg 4-1 Stuttgart

Borussia Monchengladbach 2-1 Bochum

Matchday 11 — Nov. 5-7

Mainz 1-1 Borussia Monchengladbach

Bayern Munich 2-1 Freiburg

Wolfsburg 1-0 Augsburg

Bochum 2-0 Hoffenheim

Stuttgart 0-1 Arminia Bielefeld

RB Leipzig 2-1 Borussia Dortmund

Hertha Berlin 1-1 Bayer Leverkusen

Koln 2-2 Union Berlin

Greuther Furth 1-2 Eintracht Frankfurt

Matchday 12 — Nov. 19-21

Augsburg 2-1 Bayern Munich

Hoffenheim 2-0 RB Leipzig

Arminia Bielefeld 2-2 Wolfsburg

Bayer Leverkusen 1-0 Bochum

Borussia Monchengladbach 4-0 Greuther Furth

Borussia Dortmmund 2-1 Stuttgart

Union Berlin 2-0 Hertha Berlin

Freiburg 0-2 Eintracht Frankfurt

Mainz 1-1 Koln

How to watch, stream Bundesliga in the USA

How to watch: ESPN

Live updates: Here at NBCSports.com

Matchday 13 — Nov. 26-28

Stuttgart 2-1 Mainz

Hertha Berlin 1-1 Augsburg

Bochum 2-1 Freiburg

Koln 4-1 Borussia Monchengladbach

Greuther Furth 3-6 Hoffenheim

Wolfsburg 1-3 Borussia Dortmund

Bayern Munich 1-0 Arminia Bielefeld

Eintracht Frankfurt 2-1 Union Berlin

RB Leipzig 1-3 Bayer Leverkusen

Matchday 14 — Dec. 3-5

Union Berlin 2-1 RB Leipzig

Hoffenheim 3-2 Eintracht Frankfurt

Augsburg 2-3 Bochum

Bayer Leverkusen 7-1 Greuther Furth

Arminia Bielefeld 1-1 Koln

Mainz 3-0 Wolfsburg

Borussia Dortmund 2-3 Bayern Munich

Stuttgart 2-2 Hertha Berlin

Borussia Monchengladbach 0-6 Freiburg

Matchday 15 — Dec. 10-12

Koln 0-2 Augsburg — Friday

Hertha Berlin 2-0 Arminia Bielefeld

Freiburg 1-2 Hoffenheim — USMNT’s Richards scores 1st Bundesliga goal

RB Leipzig 4-1 Borussia Monchengladbach

Bochum 1-1 Borussia Dortmund

Bayern Munich 2-1 Mainz

Wolfsburg 0-2 Stuttgart

Greuther Furth 1-0 Union Berlin

Eintracht Frankfurt 5-2 Bayer Leverkusen

Matchday 16 — Dec. 14-15

Stuttgart 0-5 Bayern Munich

Wolfsburg 2-3 Koln

Mainz 4-0 Hertha Berlin

Arminia Bielefeld 2-0 Bochum

Borussia Monchengladbach 2-3 Eintracht Frankfurt

Union Berlin 0-0 Freiburg

Borussia Dortmund 3-0 Greuther Furth

Bayer Leverkusen 2-2 Hoffenheim

Augsburg 1-1 RB Leipzig

Matchday 17 — Dec. 17-19

Bayern Munich 4-0 Wolfsburg

Bochum 0-1 Union Berlin

Eintracht Frankfurt 1-0 Mainz

Hoffenheim 1-1 Borussia Monchengladbach

Greuther Furth 0-0 Augsburg

RB Leipzig 0-2 Arminia Bielefeld

Hertha Berlin 3-2 Borussia Dortmund

Freiburg 2-1 Bayer Leverkusen

Koln 1-0 Stuttgart

Winterpause, Dec. 20, 2021 – Jan.6, 2022

Matchday 18

Bayern Munich 1-2 Borussia Monchengladbach

RB Leipzig 4-1 Mainz

Bayer Leverkusen 2-2 Union Berlin

Hoffenheim 3-1 Augsburg

Freiburg 2-2 Arminia Bielefeld

Greuther Furth 0-0 Stuttgart

Eintracht Frankfurt 2-3 Borussia Dortmund

Hertha Berlin 1-3 Koln

Bochum 1-0 Wolfsburg

Matchday 19

Borussia Dortmund 5-1 Freiburg

Koln 0-4 Bayern Munich

Union Berlin 2-1 Hoffenheim

Wolfsburg 0-0 Hertha Berlin

Mainz 1-0 Bochum

Stuttgart 0-2 RB Leipzig

Borussia Monchengladbach 1-2 Bayer Leverkusen

Augsburg 1-1 Eintracht Frankfurt

Arminia Bielefeld 2-2 Greuther Furth

Matchday 20

Eintracht Frankfurt 0-2 Arminia Bielefeld

Borussia Monchengladbach 1-2 Union Berlin

Greuther Furth 2-1 Mainz

Freiburg 2-0 Stuttgart

Hoffenheim 2-3 Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen 5-1 Augsburg

Bochum 2-2 Koln

RB Leipzig 2-0 Wolfsburg

Hertha Berlin 1-4 Bayern Munich

Matchday 21

Hertha Berlin 1-1 Bochum

Augsburg 2-0 Union Berlin

Mainz 2-0 Hoffenheim

Arminia Bielefeld 1-1 Borussia Monchengladbach

Koln 1-0 Freiburg

Stuttgart 2-3 Eintracht Frankfurt

Bayern Munich 3-2 RB Leipzig

Borussia Dortmund 2-5 Bayer Leverkusen

Wolfsburg 4-1 Greuther Furth

Matchday 22

RB Leipzig 3-1 Koln

Bochum 4-2 Bayern Munich

Freiburg 1-1 Mainz

Greuther Furth 2-1 Hertha Berlin

Borussia Monchengladbach 3-2 Augsburg

Eintracht Frankfurt 0-2 Wolfsburg

Bayer Leverkusen 4-2 Stuttgart

Union Berlin 0-3 Borussia Dortmund

Hoffenheim 2-0 Arminia Bielefeld

Matchday 23

Mainz 3-2 Bayer Leverkusen

Augsburg 1-2 Freiburg

Wolfsburg 1-2 Hoffenheim

Arminia Bielefeld 1-0 Union Berlin

Stuttgart 1-1 Bochum

Koln 1-0 Eintracht Franfurt

Bayern Munich 4-1 Greuther Furth

Borussia Dortmund 6-0 Borussia Monchengladbach

Hertha Berlin 1-6 RB Leipzig

Matchday 24

Hoffenheim 2-1 Stuttgart

Greuther Furth 1-1 Koln

Freiburg 3-0 Hertha Berlin

Bayer Leverkusen 3-0 Arminia Bielefeld

Borussia Monchengladbach 2-2 Wolfsburg

Union Berlin 3-1 Mainz

Eintracht Frankfurt 0-1 Bayern Munich

Bochum 0-1 RB Leipzig

Augsburg 1-1 Borussia Dortmund

Matchday 25

Arminia Bielefeld 0-1 Augsburg

Bochum 2-1 Greuther Furth

Wolfsburg 1-0 Union Berlin

Hertha Berlin 1-4 Eintracht Frankfurt

RB Leipzig 1-1 Freiburg

Bayern Munich 1-1 Bayer Leverkusen

Stuttgart 3-2 Borussia Monchengladbach

Mainz vs Borussia Dortmund — 1:30pm ET — Wednesday, March 16

Koln 0-1 Hoffenheim

Matchday 26

Hoffenheim vs Bayern Munich

Freiburg vs Wolfsburg

Union Berlin vs Stuttgart

Augsburg vs Mainz

Borussia Monchengladbach vs Hertha Berlin

Bayer Leverkusen vs Koln

Eintracht Frankfurt vs Bochum

Borussia Dortmund vs Arminia Bielefeld

Greuther Furth vs RB Leipzig

Matchday 27

Bochum vs Borussia Monchengladbach

Mainz vs Arminia Bielefeld

Stuttgart vs Augsburg

Greuther Furth vs Freiburg

Hertha Berlin vs Hoffenheim

Bayern Munich vs Hoffenheim

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt

Wolfsburg vs Bayer Leverkusen

Koln vs Borussia Dortmund

Matchday 28

Union Berlin vs Koln

Arminia Bielefeld vs Stuttgart

Hoffenheim vs Bochum

Freiburg vs Bayern Munich

Bayer Leverkusen vs Hertha Berlin

Eintracht Frankfurt vs Greuther Furth

Borussia Dortmund vs RB Leipzig

Augsburg vs Wolfsburg

Borussia Monchengladbach vs Mainz

Matchday 29-34

Coming soon…

Follow @AndyEdMLS